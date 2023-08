﻿Tod am Lindenauer Hafen: Leichenfund stellt Ermittler vor Rätsel

Leipzig. Nach dem Fund von drei Leichen innerhalb von fünf Tagen im Leipziger Westen wird vor allem ein Fall zunehmend rätselhafter. Nachdem am vorigen Donnerstag gegen 4.40 Uhr ein Toter in einem ehemaligen Getreidespeicher an der Plautstraße entdeckt worden war, sind Ermittler noch immer vor Ort und suchen nach Hinweisen. Am Dienstag war erneut ein größeres Aufgebot an Polizeikräften auf dem teilweise unwegsamen Areal am Lindenauer Hafen im Einsatz. Mit Motorsägen wurde unter anderem Gebüsch rund um den Fundort der Leiche beseitigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft räumte auf LVZ-Nachfrage ein, dass die Nachforschungen gerade hier besonders umfangreich seien. Stieß die Kripo womöglich auf Hinweise, die auf ein Tötungsdelikt schließen lassen? „In welche Richtung es am Ende geht, wird man sehen“, sagte ein Vertreter der Anklagebehörde am Dienstag vage. Derzeit werde man sich in diesem Verfahren nicht zu Details äußern. Wohl auch, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Spurensuche auf dem unwegsamen Gelände am Lindenauer Hafen. © Quelle: André Kempner

Unbeantwortet blieb sogar die Frage, ob sich der Fall noch im Stadium eines normalen Todesermittlungsverfahrens befindet. Ein solches ist vorgeschrieben bei jedem nichtnatürlichen Todesfall, wenn es zunächst keinen konkreten Straftatverdacht gibt. Es soll klären, ob der Tod vorsätzlich oder fahrlässig oder durch fremdes Verschulden verursacht wurde, ob Unfall, Suizid oder gar ein Mord vorliegt. Reine Routine, wenn man so will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft liegen derzeit noch keine Informationen vor, die unzweifelhafte Rückschlüsse in die eine oder andere Richtung zuließen. Stürzte das Opfer aus großer Höhe in die Tiefe? Oder wurde es gar gefesselt, wie die Bild-Zeitung berichtete? Zur Auffindesituation der Leiche gibt es gegenwärtig nur unbestätigte Informationen. Für den bislang nicht identifizierten Leichnam war auch eine Obduktion angeordnet worden, um Erkenntnisse zur möglichen Todesursache zu ermitteln. Zu Ergebnissen wurde bisher nichts bekannt.

Fall erinnert an Grünauer Fahrstuhl-Mord

Der Todesfall am Lindenauer Hafen ist der aufwändigste, aber nicht der einzige, den die Kripo faktisch parallel zu ermitteln hat. Wie berichtet, waren zuvor ein Leichnam in einer Wohnung in der Lauchstädter Straße und ein toter 38-Jähriger im Karl-Heine-Kanal bei der König-Albert-Brücke gefunden worden. Anfang der Woche suchten deshalb Polizeitaucher in dem trüben Gewässer nach Hinweisen. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nicht davon aus, dass die drei Todesfälle in einem Zusammenhang stehen. Dass drei Leichen binnen einer Woche in räumlicher Nähe gefunden wurden, gilt als ungewöhnlicher Zufall.

Mithin gilt das Hauptaugenmerk der Behörden dem Todesfall am Lindenauer Hafen. Dass die Umstände an Tatorten nicht immer eindeutig sind, kennt die Leipziger Polizei aus der Vergangenheit allzu gut. Etwa vom sogenannten Fahrstuhl-Mord im Stadtteil Grünau: Im September 2013 war in einem Hochhaus die Leiche eines 22-jährigen Mannes gefunden worden. Der Tote lag auf der Kabine des Fahrstuhls, war offenbar aus großer Höhe hinuntergestürzt. Anfangs deutete alles auf einen tragischen Unfall oder einen Selbstmord hin. Doch die Kripo fand nach monatelangen Ermittlungen in dem Plattenbau an der Stuttgarter Allee heraus, dass der junge Mann mit voller Absicht in den Fahrstuhlschacht gestoßen worden war. Knapp zwei Jahre später wurde Anklage erhoben, im März 2016 verurteilte das Landgericht einen damals 30-jährigen Leipziger nach einem sieben Monate dauernden Indizienprozess wegen Mordes zu lebenslanger Haft.

LVZ