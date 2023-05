Tod eines E-Bike-Fahrers und „Tauscho“ in Flammen - was am Dienstag wichtig war

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

gerne würde ich Sie mit erfreulicheren Neuigkeiten begrüßen, doch ich muss mit einer traurigen Nachricht beginnen, die heute Morgen in unsere Redaktionskonferenz platzte: Ein Radfahrer ist nachts in Schleußig in eine Baugrube an der Karlbrücke gestürzt. Dabei wurde der 24-Jährige so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb. Wie konnte es dazu kommen? War die Baustelle richtig gesichert? Bisher bekannt ist: Der E-Bike-Fahrer war auf dem Gehweg unterwegs, dort wo sich eine Absperrung befinden sollte. Doch warum fiel er um 3.40 Uhr in das etwa einen Meter tiefe Loch? Noch sind viele Fragen offen. Mein Kollege Matthias Puppe hat den Stand der Dinge zusammengefasst.

Die Karlbrücke in der Industriestraße in Leipzig ist aktuell eine Baustelle. Ein 24-jähriger Radfahrer ist dort tödlich verunglückt. © Quelle: Andre Kempner

Dass Radfahrer so sicher wie möglich durch den Verkehr kommen, ist das Ziel der neuen Wegführung vor dem Hauptbahnhof. Dort sind bekanntlich zwei Autospuren zugunsten eines breiten Radstreifens weggefallen. Seit Ende vergangener Woche ist der Radweg offiziell freigegeben, doch es gibt neue Probleme, wie sich heute bei einem Vor-Ort-Besuch zeigte. Ein Teil der Radfahrer ist, ganz offiziell, weiter auf dem Fußweg unterwegs - aber in die entgegengesetzte Richtung. Für Fußgänger eine extrem unübersichtliche Situation, wie mein Kollege Mathias Orbeck beschreibt. Er hat sich auch mit Radlern unterhalten. Die meisten finden: Es ist sicherer als vorher.

Wie es sich auf dem neuen Radstreifen fährt, hat meine Kollegin Vanessa Gregor ausprobiert und sich dabei eine Helmkamera auf den Kopf geschnallt. Hier können Sie sich das Video anschauen.

Nur noch ein Gerippe blieb übrig: „Lenes Tauscho“ im Lene-Voigt-Park ist von Unbekannten angezündet worden. Der beliebte Tauschschrank soll nun mit Spenden wieder aufgebaut werden. Die Polizei ermittelt. © Quelle: privat

Der Ärger im Viertel ist groß: Das sagen Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Betreiber zu der mutmaßlichen Brandstiftung.

Das Programm für die Museumsnacht: Leipzig und Halle laden am Samstag wieder gemeinsam nachts ins Museum ein. Am morgigen Mittwoch wird das Programm dafür vorgestellt.

Pur in der Leipziger Arena: „Persönlich“ heißt das neue Album der Band, die 1975 als Crusade gegründet wurde, sich 1980 erst in Opus und 1985 schließlich in Pur umbenannte. Tickets ab 87,50 Euro gibt es noch unter „Persönlich“ heißt das neue Album der Band, die 1975 als Crusade gegründet wurde, sich 1980 erst in Opus und 1985 schließlich in Pur umbenannte. Tickets ab 87,50 Euro gibt es noch unter www.ticketgalerie.de

Tag der Pressefreiheit: Wir schalten unser E-Paper am Mittwoch für alle Leserinnen und Leser frei. Wir schalten unser E-Paper am Mittwoch für alle Leserinnen und Leser frei. Klicken Sie doch mal rein. Oder sichern Sie sich ein besonderes Abo-Angebot.

