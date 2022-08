﻿Todesopfer nach Schlägerei vor Leipziger Club: Polizei fasst Tatverdächtigen

Nach einer Schlägerei vor einem Leipziger Club kommt ein 34-Jähriger bewusstlos ins Krankenhaus. Wenige Tage später stirbt er. Nun kam der mutmaßliche Täter hinter Gitter.

Leipzig. Nach einer tödlichen Auseinandersetzung in einer Leipziger Bar hat die Polizei jetzt den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 20-jährige Deutsch-Türke wurde nach LVZ-Informationen am vergangenen Dienstag in der Emilienstraße festgenommen.

Der folgenreiche Streit ereignete sich bereits am 6. Juli. Auf dem Vorplatz eines Clubs in der Nürnberger Straße lieferten sich laut Polizei zwischen 4.30 und 4.40 Uhr der 20-Jährige und ein 34-jähriger Deutscher eine Schlägerei. Dabei ging der Ältere zu Boden, wurde bewusstlos. In diesem Zustand brachte ihn ein Notarztteam ins Krankenhaus. Dort starb er am 12. Juli.