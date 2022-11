Todesopfer nach Wohnungsbrand in Leipzig-Lindenau identifiziert

Bei einem Wohnungsbrand in der Felsenkellerstraße in Leipzig ist eine Frau ums Leben gekommen.

Leipzig. Bei der am Mittwoch nach einem Wohnungsbrand im Leipziger Westen tot aufgefunden Frau handelt es sich um die 76-Jährige Mieterin der Wohnung, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In den frühen Morgenstunden waren die Rettungskräfte zu dem Feuer in der Felsenkellerstraße im Stadtteil Lindenau ausgerückt und bargen dort bei den Löscharbeiten den Leichnam der verstorbenen Rentnerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Grundlage der Ermittlungen sei nun „weitestgehend“ auszuschließen, dass das Feuer vorsätzlich oder durch Fremdverschulden ausgelöst wurde, heißt es im Behördenbericht. Stattdessen ermittelt die Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Laut einem Bericht des Portals Tag24 sei die Frau mit einem elektrischen Gerät eingeschlafen, welches heiß wurde und auf diese Weise das Feuer ausgelöst habe. Die 76-Jährige soll infolge am Rauchgas erstickt sein.

Weitere Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android

Von fku