Tödliche Partydroge: „Blue Punisher“ auch in Leipzig im Umlauf

sie ist dreieckig, giftblau und wirbt makabererweise mit einem Totenkopf-Aufdruck: Die Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ verursacht gerade Aufregung unter Drogenberatern und besorgten Eltern. Denn besonders seit dem Tod zweier Mädchen sowie einem mutmaßlich weiteren „Punisher“-Todesfall in Halle warnen Suchtexperten vor der gefährlich hohen Dosierung der Substanz MDMA.

Besonders heimtückisch: Die in verschiedenen Farben erhältlichen Tabletten werden auf dem Schwarzmarkt hergestellt, sie unterliegen also keiner Qualitätskontrolle. Deshalb herrscht Unklarheit über die genaue Zusammensetzung – nicht in jeder Pille ist dieselbe Menge MDMA enthalten.

Die Betroffenheit ist entsprechend groß. Doch auch wenn die blauen Totenkopf-Pillen derzeit besonders im Fokus stehen: Das Problem ist weitaus vielschichtiger: Auf den Internetseiten diverser Drugchecking-Seiten wird das sichtbar. Da sind pinke Pillen in Pharao-Form neben bunten Eulen abgebildet, es wird gewarnt vor kreisrunden Pillen mit Apple-Logo, oder vor Tabletten, auf denen Donald Trump oder Super Mario abgebildet sind.

Auch Sachsen macht bei dem Drogentrend keine Ausnahme: Am Wochenende beschlagnahmte die Polizei in Pulsnitz (Kreis Bautzen) bei einer Verkehrskontrolle eine Tüte mit „Blue Punisher“. LVZ-Reporter Björn Meine hat jetzt auch in Leipzig nachgefragt: Hier gehen Experten davon aus, dass die Pillen auch in der Messestadt längst auf dem Markt sind. Warum „Punisher“ so heimtückisch sind, worauf Eltern achten sollten und warum Mannschaftssportarten vor Drogen schützen können - lesen Sie seinen Bericht hier nach

Die berühmten Glockenmänner auf dem 53 Meter hohen Kroch-Haus im Stadtzentrum von Leipzig werden nach einer Inspektion von Uhrenmechaniker Mike Scholze gewartet. Die 3,30 Meter hohen Kupfer-Männer, die ihr Vorbild auf dem Uhrturm in Venedig haben, wurden mit der Glocke 1927 von dem Münchner Schmied Eugen Ehrenböck geschaffen. Sie geben jede Viertelstunde mit lautem Glockenschlag die Uhrzeit an. © Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Städte ohne Plan gegen Hitzewellen: Die Hitze kann für viele Menschen zu einem Gesundheitsrisiko werden meistens sind es Schwindel, Erschöpfung und Stress. Für einen besseren Schutz sollen Aktionspläne von den Städten aufgelegt werden. Doch mein Kollege Andreas Debski fand bei seinen Recherchen heraus: Bislang gibt es in Sachsen noch keinen einzigen dieser Pläne.

Mieten unbezahlbar: Neubauten am Bayerischen Bahnhof werden Eigentumswohnungen. Weil Kaltmieten von 17 Euro pro Quadratmeter für viele Leipziger viel zu teuer sind, hat Investor Buwog ein Bauvorhaben in der Stadt umgeplant. Statt 222 Mietwohnungen entstehen am Bayerischen Bahnhof nun fast durchweg Eigentumswohnungen. Was das für das künftige Quartier bedeutet, hat mein Kollege Jens Rometsch versucht herauszufinden. Ein Grund für die Verteuerung liegt wohl auch in den langen Genehmigungsverfahren der Stadt - und dieses Ärgernis ist in Leipzig längst kein Einzelfall.

Doktorspiele bei Kindern: Welche Regeln braucht es? In Hannover kam es zuletzt zum Eklat, als eine Kita einen Raum für Körpererfahrungen für die Kinder einrichten wollte. Der Fall sei ein typisches Beispiel für massive Unsicherheit im Umgang mit frühkindlicher Sexualität, sagt der Sexualpädagoge Carsten Müller. Wie ein angemessener Umgang damit aussehen kann, erklärt er im Interview.

Von der Arbeit direkt auf die Rennbahn: Das ist am frühen Donnerstagabend in Leipzig möglich. Beim Partyrennen auf der Leipziger Rennbahn im Scheibenholz steht ab 17.30 Uhr nicht unbedingt der Sport im Vordergrund.

Französischer Filmspaß unter freiem Himmel: Auch am Donnerstag öffnet im Peterssteinweg wieder das LVZ-Sommerkino. Am Abend ab 21.30 Uhr läuft der witzig-wehmütige Streifen: „Verstehen Sie die Beliers?" Ein heiterer Blick auf eine französische Bauernfamilie, die taubstumm ist – außer der 16-jährigen Tochter, die Alltag und Arbeit dolmetschen muss. Vor dem kostenlosen Kinoabend bitten wir um eine kurze Anmeldung.

