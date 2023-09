Taucher bergen Leiche aus dem Kulkwitzer See bei Leipzig

Leipzig. Aus dem Kulkwitzer See auf Höhe des Leipziger Stadtteils Lausen-Grünau ist am Donnerstagnachmittag eine leblose Person gezogen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Taucher der örtlichen Tauchschule den Leichnam gegen 14 Uhr etwa fünf Meter vom Ufer entfernt im Wasser treiben gesehen und dann an Land gezogen

„Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Taucher, fortgeführt durch den Rettungsdienst, konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden“, so Behördensprecher Chris Graupner. Der Verstorbene sei 81 Jahre alt geworden. Anhaltspunkte für eine Straftat lägen bislang nicht vor, hieß es.

Bereits am Donnerstagmorgen war ein Leichnam aus einem Leipziger Gewässer geborgen worden. Die bislang noch unbekannte Person war unweit des Palmengartenwehrs gefunden worden. Die Polizei hat inzwischen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen wird auch hier von einem Unfall ausgegangen.

