Transporter kracht in Unfallstelle: Fahrer stirbt bei Kollision mit Sattelschlepper

Auf der A14 südöstlich von Leipzig ist in der Nacht zum Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Der 65-Jähriger war mit seinem Transporter in eine Unfallstelle gefahren.

Leipzig/Grimma. Die Autobahn A14 südöstlich von Leipzig war aufgrund eines tödliches Unfalls bis in die Morgenstunden des Samstags in Fahrtrichtung Dresden gesperrt. Ein 65-jähriger Transporterfahrer war zuvor in eine Unfallstelle gefahren. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Zuvor war auf der A14, kurz vor dem Rasthof Muldental, ein Transporter mit einem unbeladenen Gefahrguttransporter kollidiert. Laut Polizei hatte der Transporterfahrer den Sattelschlepper auf dem rechten Fahrstreifen zu spät bemerkt – er wich nach links aus, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit der Zugmaschine zusammen. Beide Fahrer (29 und 52) blieben unverletzt.

15 Minuten später kam es dann zu dem tödlichen Unfall, als sich ein 65-jähriger Transporterfahrer mit seinem Renault der Unfallstelle näherte. Diesen erkannte er, laut Polizei, offenbar zu spät, wich nach rechts aus, stieß dabei gegen einen fahrenden Lkw mit Anhänger und dann gegen das Heck, des auf dem Standstreifen stehenden Gefahrguttransporters. Der 65-jährige Mann starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die A14 war mehrere Stunden gesperrt, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei und Gutachter waren im Einsatz. Der Verkehr wurde über die Abfahrt Klinga geleitet.