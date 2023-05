Tödlicher Unfall: 20-Jähriger stirbt auf A38

Am Sonntag, 30.04.2023, kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A38. In Fahrtrichtung Halle (Saale) kam es kurz vor der AS Querfurt zu dem Unfall. Ein Auto mit vier Insassen überschlug sich im Straßengraben. Drei Räder wurden abgerissen. Drei Personen wurden schwer verletzt. Eine verstarb an der Unfallstelle.

