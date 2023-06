﻿ Podelwitzer Straße in Leipzig nach tödlichem Unfall voll gesperrt

Leipziger Umland

Neues Pflegeheim entsteht in Schkeuditz – Bau soll im Sommer starten

Ein Hamburger Unternehmen investiert in Schkeuditz und will für 20 Millionen Euro ein Pflegeheim errichten. Was über den Standort, den Bau, das geplante Gebäude und die Betreibung bisher bekannt ist.