﻿Tödliches Unfalldrama auf A14 bei Leipzig: So narrt ein Angeklagter die Justiz

Ilka Fischer

In Eilenburg endet eine jahrzehntelange Ära. Erstmals kann die Stadt keinen Euro für Investitionen selbst erwirtschaften. Das liegt auch daran, dass Land und Bund immer höherer Standards in Sachen Brandschutz, beim Personalschlüssel in den Kitas oder jetzt bei der Energieeffizienz von Gebäuden fordern. Dabei müsse hier auch das gelten, was in jeder Kneipe um die Ecke gilt: Wer die Runde bestellt, bezahlt, findet LVZ-Redakteurin Ilka Fischer.