Tokio Hotel geben Konzert in Leipzig – begleitet Heidi Klum die Band?

Leipzig. Tokio Hotel spielen am Mittwoch in Leipzig. Der Stop im Haus Auensee ist Teil ihrer Beyond the World-Tour. Möglicherweise hat die Band rund um die Kaulitz-Brüder dabei prominente Begleitung.

Heidi Klum, internationales Topmodel und Gesicht von „Germanys next Topmodel“, ist seit 2019 mit dem Gitarristen der Band Tom Kaulitz verheiratet. Durch ihre Story bei Instagram konnte man verfolgen wie die 49-Jährige am Mittwochmorgen erst in einem deutschen Flieger unterwegs war und schließlich mit dem Auto. Das legt nahe, dass Klum wie schon 2019 mit der Band auf Tour ist und damit unterwegs nach Leipzig war. Klums Management machte dazu auf Anfrage der LVZ bisher keine Angaben.

Kaulitz-Brüder sind in Leipzig geboren

Tokio Hotel reisen derzeit mit ihrer „Beyond the World Tour“ durch Europa. Am Montag noch in Paris, spielt die Band mit den ostdeutschen Wurzeln am Mittwoch im Haus Auensee. Die Zwillingsbrüder Kaulitz reisen damit in die Stadt, in der sie geboren wurden.

Schon 2019 war Heidi Klum für einige Konzerte mit der Band und ihrem damals noch Verlobten Tom Kaulitz mitgereist. Vor vier Jahren sorgte sie mit dem Hashtag #leibzig bei so manchen für ein Schmunzeln. Was zuerst für einen Versuch gehalten wurde, sich an die sächsische Mundart zu wagen, entpuppte sich als Schreibfehler, für den sich das Model später entschuldigte. Heidi Klum lebt seit rund 30 Jahren in den USA.

Für Tokio-Hotel-Konzert im Haus Auensee gibt es noch Karten

Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist 20 Uhr. Ursprünglich sollte die Show bereits 2021 stattfinden, wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben. Laut der Seite des Haus Auensee gibt es noch Karten.

Wer am Mittwoch verhindert ist, bekommt die nächste Gelegenheit für einen Auftritt der Band im Sommer. Dann sind Tokio Hotel einer der bestätigten Acts auf dem Highfield-Festival am Störmthaler See.

