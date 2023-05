Tokio Hotel besucht Leipziger Polizei – Lob für die Ordnungshüter

Leipzig. Tokio Hotel haben am Mittwoch in Leipzig einen besonderen Auftritt hingelegt (hier geht es zur Konzertkritik). Vor ihrem Konzert im Haus Auensee besuchten Bill, Tom und Co. die Polizeifachschule in der Dübener Landstraße.

Und auch Heidi Klum postete – wie Bill Kaulitz – Videos, in denen die Band teils mit Polizeiuniform und einer Beamtin und einem Beamten posierte. Dazu sagte Bill: „Ich bin jetzt schon Polizist.“ Und verwies auf die „lieben Ausbilder“ für den Tag namens Christian und Nadine.

Bill Kaulitz in seiner Instagram-Story bei der Polizei Sachsen - gemeinsam mit den anderen Mitgliedern von Tokio Hotel. © Quelle: LVZ/Screenshot

Auch die sächsische Polizei postete auf ihrem Instagram-Kanal ein kurzes Video mit Tokio Hotel. Fazit: Die Band ist geeignet für den Dienst bei den Ordnungshütern. „Naturtalente“, wie die Kaulitz-Brüder selbst darin sagen.

Die sächsische Polizei freut sich über den prominenten Besuch in Leipzig und urteilt: Die Bandmitglieder von Tokio Hotel sind geeignet für den Polizeidienst. © Quelle: LVZ/Screenshot

Heidi Klum mit Polizeimütze abgelichtet

Was genau die Band auf dem Gelände der Polizeischule im Norden der Stadt machte, konnte die Pressestelle der Leipziger Polizei auf Anfrage nicht sagen. Sie verwies auf das Management der Band, von dem bisher keine Antwort zu bekommen war. Möglicherweise geht das Ganze auf einen Brief zurück, den Bill von einem Polizeipärchen erhalten haben soll. Davon berichtete er im Podcast Kaulitz Hills, den er gemeinsam mit seinem Bruder Tom macht. Demnach soll das Paar geschrieben haben: „Wenn du dich intensiver mit uns beschäftigen willst, dann ruf an!“

Auch Heidi Klum postete am Nachmittag ein Foto mit Polizeimütze und sächsischem Wappen. Das internationale Topmodel und Gesicht von „Germanys Next Topmodel“ ist seit 2019 mit dem Gitarristen der Band Tom Kaulitz verheiratet. Durch ihre Story bei Instagram konnte man bereits ab dem Mittwochmorgen verfolgen, wie die 49-Jährige erst in einem deutschen Flieger unterwegs war und schließlich mit dem Auto. Das legt nahe, dass Klum wie schon 2019 mit der Band auf Tour ist. Klums Management machte dazu auf Anfrage der LVZ bisher keine Angaben.

Auch Heidi Klum postete ein Bild von sich mit sächsischer Polizeimütze in ihrer Insta-Story. © Quelle: Screenshot LVZ

Kaulitz-Brüder sind in Leipzig geboren

Tokio Hotel sind derzeit mit ihrer „Beyond the World Tour“ unterwegs durch Europa. Am Montag noch in Paris, spielte die Band mit den ostdeutschen Wurzeln am Mittwochabend im Haus Auensee. Die Zwillingsbrüder Kaulitz reisen damit in die Stadt, in der sie geboren wurden.

Schon 2019 war Heidi Klum für einige Konzerte mit der Band und ihrem damals noch Verlobten Tom Kaulitz mitgereist. Vor vier Jahren sorgte sie mit dem Hashtag #leibzig bei so manchen für ein Schmunzeln. Was zuerst für einen Versuch gehalten wurde, sich an die sächsische Mundart zu wagen, entpuppte sich als Schreibfehler, für den sich das Model später entschuldigte. Heidi Klum lebt seit rund 30 Jahren in den USA.

Wer das Konzert in Leipzig nicht besuchen konnte, bekommt die nächste Gelegenheit im Sommer. Dann ist Tokio Hotel einer der bestätigten Acts auf dem Highfield-Festival am Störmthaler See.

