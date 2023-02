﻿Untersuchung: In Leipzig kostet Autofahren immer mehr Zeit und Geld

Leipzig ist in Deutschland in der Spitzengruppe der teuersten, langsamsten und umweltschädlichsten Auto-Städte angekommen. Das zeigt ein Ranking des Navigationsspezialisten TomTom. Doch durch geschickte Zeiteinteilung lassen sich Kosten und Umweltbelastungen deutlich reduzieren.

Vor allem in der Leipziger Innenstadt – wie hier in der Harkortstraße – sind Autofahrer in der Hauptverkehrszeit lange unterwegs und erzeugen besonders viel Kohlendioxid.

Leipzig. Leipzig gehört zu den teuersten deutschen Städten, was die Kosten für Benzin und Diesel betrifft. Auch bei den Kommunen, in deren Zentren Autos besonders langsam vorankommen, ist Leipzig in der Spitzengruppe. Genauso bei den Zeitverlusten in den Hauptverkehrszeiten durch Staus – und bei den Kohlendioxid-Emissionen. Dies geht aus einem neuen Ranking des Navigationsspezialisten TomTom hervor, der mit seinen Daten Verkehrstrends untersucht.

Die Pendler sind wieder im Büro – das bedeutet mehr Verkehr

Für den bereits zum elften Mal erstellten „TomTom Traffic Index“ wurden 389 Städten in 56 Ländern untersucht. Aus Deutschland finden sich 27 Städte und Regionen aus zehn Bundesländern im Ranking. Zum ersten Mal wurden bei der Untersuchung auch die Kosten für Zeit, Geld und Umweltauswirkungen pro gefahrenen Kilometer ermittelt. Danach haben sich im Jahr 2022 in 44 Prozent der untersuchten deutschen Städte die Fahrzeiten verlängert – unter anderem, weil Arbeitnehmer 2022 wieder vermehrt in die Büros zurückgekehrt sind.

Mit der Zunahme des Verkehrsaufkommens hat ab einem gewissen Punkt aber auch der Kraftstoffverbrauch überproportional zugenommen. Die Folge: Autofahrer mit einem Benziner mussten in Deutschland 2022 durchschnittlich 21 Prozent mehr für eine Tankfüllung ausgeben als 2021, Dieselfahrer sogar 38 Prozent mehr als im Jahr zuvor – auch wegen der gestiegenen Energie- und Spritpreise.

Ein Leipziger, der täglich mit seinem Auto 20 Kilometer in der Hauptverkehrszeit unterwegs war, hat dafür laut TomTom im Jahr 2022 durchschnittlich 695 Euro ausgegeben – 20 Prozent mehr als im Jahr davor. Dieselfahrer kostete die gleiche Strecke mit 648 Euro sogar 36 Prozent mehr als 2021. Günstiger kamen Fahrer von Elektroautos weg – mit 641 Euro zahlten sie zwei Prozent weniger als im vorhergehenden Jahr. Noch tiefer als die Leipziger mussten in Deutschland nur Berliner, Münchner, Hamburger und Frankfurter in ihre Taschen greifen.

Leipzig eine der langsamsten Städte: 60 Stunden und elf Minuten im Stau

Unter Deutschlands langsamsten Städte landete Leipzig auf Platz 3; nach Hamburg und Berlin sowie vor München und Köln. Die durchschnittliche Fahrzeit für eine zehn Kilometer lange Strecke betrug danach in Leipzig 20 Minuten und 50 Sekunden – was exakt dem Wert des vorherigen Jahres entspricht.

Um die deutschen Städte mit dem höchsten Zeitverlust während der Rushhour zu ermitteln, wählte TomTom eine 20 Kilometer lange Strecke als Vergleichsmaßstab. Bei 230 Arbeitstagen im Jahr verbrachte ein Leipziger für diese Distanz im Jahr 2022 in der Hauptverkehrszeit insgesamt 60 Stunden und elf Minuten hinter dem Lenkrad – 22 Minuten mehr als 2021. Schlimmer war es im Deutschland-Vergleich nur noch in München, Hamburg und Berlin.

Erfasst wurden auch die deutschen Städte mit den höchsten CO2-Emissionen auf einer zehn Kilometer langen Fahrt in der Rushhour. Leipzig landete dabei auf Platz 5 – nach Berlin, München, Hamburg und Frankfurt am Main. Bei jährlich 230 Arbeitstagen verursachte ein Autofahrer bei einer zehn Kilometer langen Fahrt mit einem Benzin-Auto in Leipzig in der Rushhour 860 Kilogramm Kohlendioxid – wer auf eine verkehrsschwache Zeit ausweichen konnte, reduzierte diese Belastung um 20 Prozent auf „nur noch“ 715 Kilogramm. Ein Dieselfahrer verursachte 2022 in der Rushhour in Leipzig auf der gleichen Distanz 832 Kilogramm CO2; in einer verkehrsschwachen Zeit waren es 18 Prozent weniger.

Ratschlag von TomTom: Hauptverkehrszeiten möglichst meiden

TomTom hat auch verschiedene Szenarien berechnet, wie Autofahrer ihre Kosten und ihre Umweltbelastungen reduzieren können. Pendler, die beispielsweise am verkehrsreichsten Tag der Woche zu Hause arbeiten, sparen sich auf ein Jahr betrachtet 41 Stunden Fahrzeit beziehungsweise bis zu 142 Euro Benzinkosten, heißt es. Es lohne sich also bei der Wahl eines Homeoffice-Tags nicht reflexartig Montag oder Freitag zu wählen, sondern sich über die verkehrsreichsten Stunden der Woche zu informieren.

Noch größer können die Einsparungseffekte ausfallen, wenn Pendler den Beginn und das Ende ihres Arbeitstages flexibel gestalten und so die Rushhour meiden. Wer beispielsweise seinen ersten Anruf am Dienstag von zuhause aus erledigt und erst um 10 Uhr ins Büro fährt, benötigt für eine zehn Kilometer lange Strecke etwas mehr als 23 Minuten – wäre die Person stattdessen um 8 Uhr ins Büro gefahren, hätte sie für die gleiche Strecke beinahe 27 Minuten gebraucht – und wahrscheinlich deutlich stärkere Nerven, so TomTom.

Auf der englisch-sprachigen Website tomtom.com/TrafficIndex kann jeder herausfinden, wie seine Stadt im Jahr 2022 abgeschnitten hat, wie sich die Fahrzeiten im Vergleich zum Vorjahr verändert haben und wie viel seine eigenen Fahrgewohnheiten kosten.

Autofahrer können auch die Tage und sogar die Stunden des Tages identifizieren, zu denen die Stau-Neigung am höchsten ist – und so herausfinden, wann sie am besten pendeln sollten.