﻿Lässt sich mit der App „Too Good To Go“ beim Einkauf sparen?

Leipzig. Mit der App „To Good To Go“ – übersetzt: zu schade zum Wegwerfen – werden in Leipzig pro Tag 400 Überraschungstüten vor der Tonne gerettet. Über die App kann man Lebensmittel, zubereitete Mahlzeiten und das ein oder andere Skurrile erwerben. Aber lohnt sich die App auch zum Sparen? Kann man vor dem Hintergrund der stetig steigenden Lebensmittelpreise mit der App ein Schnäppchen machen?

Nach ein paar Tagen ist klar: Es empfiehlt sich, die App zu verschiedenen Tageszeiten zu öffnen, besonders abends zwischen 18 und 19 Uhr und vormittags nach 10 Uhr. Zwischen drei und fünf Euro bewegen sich die sogenannten Magic Bags – Überraschungstüten, die mit Resten bestückt sind, die sonst vermutlich in die Tonne gewandert wären.

Ein Hotelfrühstück am Sonnabend 11.30 Uhr für vier Euro? Dagegen ist nach einem Freitagabend mit Freunden nichts einzuwenden. Nach einem Spaziergang zum Légère Express südlich des Lene-Voigt-Parks warten zwei Pappverpackungen. Darin ein Ei, Wurst, kleine Brötchen, leicht angetrocknete Paprika- und Gurkenschieben, Frischkäse, Käse, Butter sowie Margarine und ein kleines Croissant. Auffällig ist auch, dass die beiden Boxen genau das Gleiche enthalten, von der Anzahl der Gurkenscheiben bis zur Drapierung in der Box.

Das ist beim Frühstücksbuffet im Hotel Légerè Express übriggeblieben: Ein Karton für vier Euro. © Quelle: Juliane Staretzek

Ein wirkliches Schnäppchen scheint es für vier Euro nicht zu sein. Im Vergleich zum Frühstücken Gehen ist es auf jeden Fall günstiger. Sollte man aber Aufschnitt, Butter und Co beim heimischen Frühstück auftischen, und frische Brötchen sowie Croissants holen – ergibt sich so auch schnell ein Preis von vier Euro pro Person.

Lässt sich mit der App beim Einkauf sparen?

Auffällig ist, dass die Angebote der umliegenden Geschäfte, meist Bioläden, die sich nicht auf Backwaren beziehen, unglaublich schnell ausverkauft sind. Gemüse und Obst, aber auch Produkte, die bald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreichen, wandern hier über den imaginären Tresen. So lässt sich über die App auch beim Einkauf sparen. „Ein Blick auf unsere Zahlen zeigt: In der ersten Jahreshälfte 2022 ist die Anzahl der täglich geretteten Portionen kontinuierlich gestiegen, von zirka 20 000 auf mehr als 35 000 Portionen pro Tag“, so Johanna Paschek von „Too Good To Go“. „Dieser Anstieg ist mit Sicherheit auch auf die aktuelle Situation zurückzuführen“, meint sie. Aber auch das Bewusstsein für die Verschwendung von Essen und den Einfluss auf den Klimawandel seien Gründe für die steigenden Nutzungszahlen.

Feierabendbier für unter einem Euro pro Flasche

Skurriles wartet auch in der App. Die Bierothek aus der Leipziger Innenstadt lässt sich in der App finden. Für 4,50 Euro gibt es hier laut App zwei bis fünf Getränke – alkoholisch und alkoholfrei. Die Abholzeit ist hier entspannt. Während man bei anderen Geschäften einen Slot von zehn bis 15 Minuten haben kann, sind hier vier Stunden der Zeitrahmen für die Abholung. Aber es handelt sich schließlich um Getränke und nicht um zubereitete Speisen oder übriggebliebene frische Lebensmittel.

Daniel Kellner (31) steht hinterm Tresen, mit sechs hellblauen Kästen Linde Biobier. Drei alkoholfreie und zwei Biere mit Alkohol gibt es heute. Im Laden kostet eins davon regulär 2,90 Euro. „Die Biere haben gerade ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, schmecken aber noch fünf, sechs, sieben Wochen oder noch länger gut“, so Daniel. Vor dem kleinen Laden in der Katharinenstraße 11 sitzen drei Männer, drin stehen drei weitere, einige schwenken Biergläser, andere schauen sich die außergewöhnlichen Etiketten der Flaschen in den Regalen genauer an. „Durch ,Too Good To Go’ haben wir auch neue Kunden gewonnen“, sagt Daniel Kellner, „der Laden ist klein und von außen recht unscheinbar, aber auch Stammkunden nutzen die App für ein Schnäppchen.“

Der Aufwand für den Betreiber ist gering. Man kann Angebote gleich für die ganze Woche oder wiederholend einstellen. Wischt man über das „Abholen“ Feld in der App, sieht Daniel es direkt auf seinem Bildschirm. Gezahlt wird vorher über die App. In der Bierothek muss man jedoch nochmal das Portemonnaie zücken und 40 Cent für das Pfand bezahlen.

180 Geschäfte sind in Leipzig dabei

In Leipzig finden sich 180 Geschäfte auf der Karte. Von Alnatura über Flink bis Nordsee und Dunkin Donuts – das Angebot ist vielfältig: Süßes, Herzhaftes, etwas vom Bäcker, von Supermärkten und die ein oder andere Überraschung sind dabei. 385 000 Tüten wurden seit dem Start 2016 in Leipzig gerettet.

Am Freitagabend gibt es eine MagicBag der Bäckerei Schäfers. Daran hängt ein Kassenzettel, auf dem die Produkte und Rabatte aufgeschlüsselt sind. Drei Euro hat die Überraschungstüte gekostet – darin ein Biobrot, zwei Körnerbrötchen, ein Stück Papageienkuchen und eine Apfeltasche. Regulär hätte dieser Einkauf 9,26 Euro gekostet. Allein das Brot wäre mit 4,20 Euro teurer als die ganze Überraschungstüte.

Bei der Bäckerei Schäfers gibt es über „Too Good To Go“ für drei Euro ein Brot, zwei Brötchen ein Stück Papageienkuchen und eine Apfeltasche. © Quelle: Juliane Staretzek

Enttäuschung auf der Eisenbahnstraße

Einige Angebote finden sich täglich in der App, sind teilweise auch lange verfügbar und bieten mehrere Portionen an. Dazu gehört auch Ikram Ocakbasi in der Eisenbahnstraße 87. Für drei Euro soll es hier Montagabend Backwaren im Wert von neun Euro geben. Betritt man das kleine Geschäft, riecht es himmlisch nach Honig und Kuchen. Eine glänzende Siebträgermaschine hinter dem Tresen hat inzwischen Feierabend. Gefühlt ebenso die Mitarbeiterin, keine Antwort auf die Begrüßung, kein Interesse an einem Gespräch über „Too Good To Go“.

Mit einem Nicken reicht sie einen weißen Plastikbeutel über den Tresen, unter dessen Glasscheibe klebrig-süße Baklava-Stücke liegen. In dem Beutel sind ein Croissant und ein Kranz mit Sesam. Tagsüber hätten die zwei Produkte hier keine drei Euro gekostet. Nicht jeder Spot eignet sich zum Sparen. Über die App kann man die Geschäfte bewerten, eine Bewertung mit drei von fünf Sternen hätte hier auffallen können.

Die Ausbeute bei Ikram Ocakbasi in der Eisenbahnstraße. © Quelle: Juliane Staretzek

Dem Verpackungsmüll an den Kragen gehen

Über die App wird einem angezeigt, wie viel Geld und CO2 man gespart hat. Wie realistisch diese Angaben sind, ist anhand der letzten Erfahrung bei Ikram Ocabasi kritisch zu betrachten. Da hier definitiv keine neun Euro Warenwert hinter der Überraschungstüte steckten. Zudem ist auch der Verbrauch an Verpackungsmaterial enorm. Denn selbst wenn die eigene Dose in der Tasche wartet, ist das Essen meist schon in Einwegverpackungen gehüllt. Das könnte sich 2023 ändern. „Mit der Mehrweg-Pflicht steht eine wichtige Änderung im Verpackungsgesetz an. Damit ist es für unsere Partnerbetriebe verpflichtend, ihren Kundinnen und Kunden neben einer Einweg- auch eine Mehrwegverpackung für ihre Produkte anzubieten“, so Paschek von „Too Good To Go“.

Von Juliane Staretzek