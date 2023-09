﻿Tausende Tote Fische treiben in der Neuen Luppe bei Leipzig

Leipzig. Ein fauliger Geruch liegt bei der Neuen Luppe in der Luft – und der kommt nicht von ungefähr. Matthias Kopp hat hier seit der vergangenen Woche Tausende tote Fische treiben sehen. „Selbst Fische, die mit sehr wenig Sauerstoff auskommen, starben“, sagt der Stellvertretende Geschäftsführer vom Anglerverband Leipzig.

Vor allem in Ufernähe sind noch immer einzelne Fischkadaver zu entdecken. Viele sind jedoch schon weiter hinabgetrieben. Der Anglerverband hat das Gebiet gepachtet, doch das Fischereirecht ist nun in den Augen von Kopp wertlos. „Es wird ewig dauern, bis in die Neue Luppe wieder eine nennenswerte Anzahl von Fischen hineinwandert“, sagt er.

Karsten Peterlein vom Nabu-Regionalverband Leipzig nennt das Fischsterben eine Umweltkatastrophe. Und die könnte noch größer sein, als aktuell sichtbar, denkt er. „Wie viele Tiere im Wald verendet sind, weil sie aus der Neuen Luppe getrunken haben, wissen wir nicht“, sagt er. Peterlein sorgt sich unter anderem um geschützte Arten wie Biber, Fischotter und Rotmilan, die von kontaminierter Nahrung aus dem Fließgewasser gefährdet seien.

Die Kadaver, die er sah, hat er fotografiert. Die toten Tiere könnten auch für andere Lebewesen im Fluss zur Gefahr werden, weil sie den Sauerstoffgehalt des Wassers senken. Ihm sei aufgefallen, so Peterlein, dass in letzter Zeit nur wenige Enten und Biber an der Neuen Luppe waren.

Die toten Fische in der Neuen Luppe sorgen für Gestank. © Quelle: Peterlein

In der Kläranlage Rosental hat es gebrannt

Wieso mussten die Fische sterben? Einige sehen einen Zusammenhang mit der Kläranlage Rosental. Andere betonen, dass die Neue Luppe insgesamt in einem schlechten Zustand ist.

Stadtrat Jürgen Kasek (Bündnis 90/Die Grünen) denkt, dass die Tiere starben, weil nach einem Brand in der Kläranlage Rosental dreckiges Wasser in den Fluss gelangte. Er schreibt auf X (ehemals Twitter): „Das kann so nicht weitergehen.“

Den Brand bestätigen die Leipziger Wasserwerke gegenüber der LVZ. Doch man habe kein kontaminiertes Wasser eingeleitet. „Zu keiner Zeit wurde im Rahmen der Störung und auch zu keinem anderen Anlass kontaminiertes Wasser ab- oder eingeleitet“, sagt Pressesprecherin Katja Gläß.

Nach LVZ-Informationen floss infolge des relativ kleinen Brandes jedoch eine größere Menge Mischwasser aus dem Abwassersystem ab. Mischwasser gilt nicht automatisch als kontaminiert, ist jedoch auch nicht vollständig geklärt. Es handelt sich um einen Mix aus Regenwasser und häuslichem Schmutzwasser. Es ist keine Ausnahme, dass Mischwasser aus dem Abwasserystemen in Flüsse und Kanäle fließt, sondern passiert in einigen Fällen automatisch, etwa nach stärkeren Regenfällen.

Deshalb ist die Neue Luppe so empfindlich

Die Wasserwerke-Sprecherin betont, dass die Neue Luppe schon vor dem Fischsterben in einem schlechten Zustand war. „Die niedrigen Gewässerstände seit Beginn des Sommers, hohe Gewässertemperaturen sowie punktuelle Mischwasserabschläge bei Starkregenereignissen in den vergangenen Wochen haben insgesamt zu einer Stresssituation in der Neuen Luppe geführt“, so Gläß.

Auch Matthias Kopp vom Anglerverband sieht die Situation kritisch. „Weil die Elster wenig Wasser führt, ist schon ein relativ kleiner Eintrag von Klärwasser sehr gefährlich für die Fische“, sagt er. Die Neue Luppe ist ein Nebenarm der Weißen Elster.

Einige der Kadaver bleiben im Gestrüpp am Ufer hängen. © Quelle: Karsten Peterlein

Trifft Mischwasser auf das relativ wenige Flusswasser, kann es Tieren und Pflanzen eher gefährlich werden. Der Fluss kann das Mischwasser dann weniger stark verdünnen. Je höher die Temperatur des Wassers ist, desto weniger Sauerstoff kann es zudem aufnehmen. Außerdem benötigen Fische bei hohen Temperaturen mehr Sauerstoff, weil ihr Stoffwechsel aktiver ist. Die hohen Temperaturen führen also insgesamt dazu, dass die Fische schneller „ersticken“.

Karsten Peterlein appelliert an die Wasserwerke

Karsten Peterlein findet, dass die Wasserwerke gerade deswegen besonders vorsichtig damit sein sollte, Wasser aus Kläranlagen in Flüsse und Kanäle fließen zu lassen. „Ich appelliere, gerade dann besonders sensibel mit Mischwassereinleitungen zu sein, wenn das Gewässer in einem schlechten Zustand ist“, sagt er. Mit dem Mischwassersystem der Stadt würden saubere Flüsse verschmutzt.

In der Stadtratssitzung am Mittwoch verwies der unter anderem für Umweltfragen zuständige Bürgermeister Heiko Rosental (Die Linke) darauf, dass das Leipziger Abwassersystem ausgebaut werden wird. Ziel sei es, die Mischwasserabschläge zu verringern.

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Fischkadaver in Leipziger Flüssen treiben. Erst vor wenigen Wochen starben in der nahen Weißen Elster Hunderte Fische.

