Toter am Leipziger Hauptbahnhof: Polizei schließt Gewaltverbrechen aus

Leipzig. Nach der Obduktion einer auf einem Wohnmobilstellplatz gefundenen Leiche kann die Polizei ein Gewaltverbrechen ausschließen: Der 67-Jährige starb eines natürlichen Todes, erklärte eine Sprecherin am Dienstag gegenüber der LVZ.

Ein Camper soll am Wochenende den leblosen Körper zwischen den Wohnwagen liegend gefunden haben, offenbar lag er in einer Blutlache. Über die genaue Todesursache macht die Polizei keine Angaben. Berichte, wonach der Mann gestürzt sein könnte, wollte die Sprecherin nicht kommentieren. Allerdings hatte der Betroffene mehrere Vorerkrankungen.

Der Campingplatz in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs zeichnet sich weniger durch seine Idylle aus, für Reisende ist er vor allem wegen seiner zentralen Lage attraktiv. Touristen machen hier für einen kurzen Städte-Trip Halt. Sie schätzen den Ort nicht nur wegen dem Strom- und Wasseranschluss, dem kleinen Bistro, sondern auch wegen der Sicherheit. Tagsüber sitzt immer jemand an der Rezeption, laut Internetseite ist das Areal videoüberwacht. Deswegen war die Verunsicherung unter den Gästen groß, als am Samstagvormittag Polizei und Rettungswagen anrückten, sie erfuhren, was passiert war.

Der Verstorbene stammt aus Göttingen

Mittlerweile sind auf dem recht übersichtlichen Gelände auch neue Camper eingetroffen. Die 38-Jährige Fabienne befindet sich mit ihrem Freund auf dem Rückweg in die Schweiz. Ihr schwarzer umgebauter LKW parkt fast direkt neben dem Wohnanhänger, der offenbar dem Verstorbenen gehörte. Der stammt laut Polizei ursprünglich aus dem Landkreis Göttingen.

„Ich habe mich schon gewundert“, sagt Fabienne und schaut hinüber zu dem rot-weißen Flatterband, das einen Teil des Campingplatzes abgrenzt. Zum Zeitpunkt des Gesprächs ist noch völlig offen, ob der Verstorbene Opfer eines Verbrechens wurde – und Fabienne ist besorgt. Sie wird die nächsten Tage allein auf dem Campingplatz wohnen, ihr Freund hat auswärts Termine. Nun haben sie und andere Gäste Gewissheit, dass sie hier auch weiterhin sicher sind.

