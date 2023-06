﻿Neuseenland startet mit guten Buchungszahlen in die Hochsaison – doch Betreiber warnen vor Stillstand

Leipzig. Dass Unterkünfte mitunter ausgebucht sind, sich ein Zimmer erst nach einer längeren Suche finden lässt, kennen Urlauber wohl eher aus Tourismus-Hotspots an der Ostsee oder in den Bergen – doch inzwischen machen diese Erfahrungen auch Reisende, die ihre freie Zeit an den Seen um Leipzig verbringen möchten. Das zeigt sich etwa am Markkleeberger See bei René Kreutzmann: Der Geschäftsführer vom Seepark Auenhain blickt in einen vollen Buchungskalender, in der Hochsaison sind seine Ferienhäuser so gut wie vergriffen. „Wir fahren fast auf 100 Prozent“, sagt er.

Wer jetzt noch buchen möchte, braucht laut Kreutzmann Glück, muss hoffen, dass sich eine Lücke auftut. Und das ist an den Seen um Leipzig keine Seltenheit mehr: Längst hat sich der Tourismus fest im Neuseenland etabliert. Doch trotz gut gefüllter Buchungskalender: Vollkommen gelöst ist die Stimmung bei den Tourismusbetrieben nicht. Wohin steuern sie im Neuseenland also?

Deutlich mehr Betten in den Unterkünften an den Seen

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Die Seen wurden in den letzten beiden Jahrzehnten von einem regelrechten Tourismusboom erfasst. Gab es im gesamten Neuseenland 2003 noch rund 3500 Betten in Beherbergungsstätten, waren es 2019 bereits über 5081. Auch die Zahl der Campingplätze nahm bis dahin auf 90 zu. Ein Blick auf die Übernachtungszahlen offenbart ein ähnliches Bild: 2003 wurden rund um die Seen rund 448 500 Übernachtungen (mit Camping) verzeichnet, im Jahr 2019 dann über 772 000. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor.

Davon, sagt der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen (CDU), profitiere die gesamte Region. „Viele Entwicklungen an den Seen wie Häfen, Anlegestellen, Brücken und Gewässerverbindungen wären ohne touristischen Hintergrund nicht zu verwirklichen gewesen“, sagt er. Mit der Entwicklung der Seen hätten sich mehr Betriebe etabliert, Arbeitsplätze seien entstanden. „Rein wirtschaftlich gesehen kommen dem Einzelhandel knapp 27 Prozent der touristisch bedingten Umsätze der Übernachtungsgäste zugute“, sagt Graichen.

Auslastung noch unter der des Vorjahres

Die Buchungszahlen, sagt Benedikt Kahlstadt von der Seebad Zwenkau GmbH, seien in diesem Sommer zufriedenstellend. Das Unternehmen betreibt am Kap Zwenkau im „Z1 – Das Haus“ mehrere Appartements. Allerdings liege die Auslastung noch deutlich unter den Zahlen des Vergleichsjahres 2022.

„Z1 – Das Haus“ am Kap Zwenkau ist im Sommer gut ausgelastet. © Quelle: André Kempner

Die Gründe dafür sind bekannt: Kahlstadt hält es für plausibel, dass das gesamtwirtschaftliche Umfeld eine Rolle spielt. „Zum einen waren auch wir aufgrund steigender Neben- und Lohnkosten gezwungen, die Übernachtungs- und Reinigungspreise anzuheben“, sagt er. Zum anderen bestehe bei sinkender Kaufkraft eine höhere Preissensibilität. „Der Bereich Freizeit und Erholung steht in solchen Fällen ganz klar auf der Streichliste“, sagt Kahlstadt. Hinzu kommt: Da der Reiseverkehr nach der Pandemie wieder unbegrenzt möglich ist, reisten wieder mehr Menschen ins Ausland.

Betreiber mahnen: Langfristig keinen Stillstand zulassen

Das beobachtet auch Christian Conrad, Geschäftsführer der Leipzig Seen GmbH, der den Cospudener See bewirtschaftet und am Pier 1 Ferienwohnungen betreibt. Die hohe Nachfrage sei leicht abgeflaut, aber immer noch stark, meint er. „Die kompletten deutschen Sommerferien über sind wir nahezu ausgebucht“, sagt Conrad.

Und auch wenn das Geschäft in diesem Sommer sicher scheint: Die Betreiber mahnen, dass es langfristig keinen Stillstand an den Seen geben dürfe. „Man muss mit der Zukunft gehen“, sagt Kreutzmann vom See-Park Auenhain: „Jedes Highlight zieht – daher muss da was kommen.“ Er spielt etwa auf den Störmthaler Kanal an, der seit Längerem gesperrt ist. Ein Highlight sollte aber auch der Harthkanal sein, der Zwenkauer und Cospudener See verbinden sollte. Inzwischen steht fest: Der Kanal kommt nach einer Kostenexplosion vorerst nicht wie geplant. Die Vision von einem Leipziger Gewässerverbund ist erst einmal geplatzt, die Anliegerkommunen hoffen, mit dem Freistaat eine andere Finanzierung sicherstellen zu können.

Der Harthkanal sollte den Zwenkauer See mit dem Cospudener verbinden – doch daraus wird vorerst nichts. © Quelle: André Kempner

Aus für Harthkanal „ein richtiges Drama“

Von einem „richtigen Drama“ spricht Christian Conrad von der Seen GmbH, von einem „GAU für den keimeinden Tourismus“. „In unserem Hafen Pier1 arbeiten circa 15 kleinere Unternehmen und leben vom Tourismus“, sagt er. Es habe schon Pläne etwa fürs Wasserwandern, für die Erlebnisschifffahrt, für Fähren für Fahrradfahrer und Wanderer und weitere Gastronomie gegeben. Und Benedikt Kahlstadt vom Zwenkauer See erklärt, die Entwicklungen zum Harthkanal stünden im Neuseenland Pate „für die Gesamtentwicklung, welche zumindest gefühlt ins Stocken geraten ist. Die Mittel für bergbauliche Maßnahmen sind in den letzten Jahren immer wieder reduziert worden, viele touristische Projekte sind ins Stocken geraten.“ Die Dynamik, die es einmal bei allen Protagonisten gegeben habe, sei „leider auf der Strecke geblieben“.

Derweil bleibt auch die Zulassung von Motorbooten auf dem Cospudener See ein Streitpunkt. Die Landesdirektion hat erkennen lassen, demnächst den Betrieb ohne Einschränkungen zu erlauben. Aus den Rathäusern der Städte Leipzig und Markkleeberg gab es Kritik daran, Umweltverbände laufen Sturm. Zum Bild gehört aber auch: Nicht alle lehnen die geplante Freigabe ab, aus der Wirtschaft kommen positive Reaktionen. Hoffnung ist, dass die Freigabe den Tourismus stärkt. Die IHK zu Leipzig etwa begrüßte die Möglichkeit, „den See insbesondere aus wassertouristischer und freizeitwirtschaftlicher Sicht noch vielfältiger nutzen zu können“. Allerdings: Die Nutzung müsse verhältnismäßig und angemessen erfolgen, Konflikte mit dem Naturschutz sollten vermieden werden.

