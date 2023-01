﻿Tourist-Information in Leipzig wird modernisiert: So wird das „i“ umgestaltet

Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH will bis Sommer 2023 die Tourist-Information in der Katharinenstraße umgestalten, hier die Entwürfe.

Leipzig. Am Gebäude hängt das bekannte „i“. Eine große Straßenkarte von Leipzig ist im Schaufenster zu sehen. Drinnen steht ein großes Messemännchen. Neben vielen Prospekten werden in der Katharinenstraße 8 Souvenirs wie ein gerade preisreduzierter Leipziger Löwe, Postkarten, Schirme, Taschen, Basecaps, Likör wie der Leipziger Allasch, Leipzigs historischer Kalender für 2023 und vieles mehr feilgeboten. Seit mehr als zehn Jahren sitzt die „Tourist-Information“ in der Katharinenstraße. Damit ist Mitte 2023 zumindest für einige Wochen Schluss. Die Leipzig-Information, die seit 2010 an diesem Standort beheimatet ist, wird komplett umgebaut.

So sieht die Tourist-Information in der Katharinenstraße in Leipzig derzeit aus. © Quelle: André Kempner

Info wird modernisiert

„Wir haben natürlich geschaut, ob wir einen besseren Standort zu günstigeren Bedingungen bekommen können“, sagt Volker Bremer, der Chef der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH, die die Tourist-Information betreibt. Doch trotz des Leerstandes in einigen City-Immobilien sei dies nicht der Fall gewesen. „Deshalb haben wir uns entschlossen, hier zu bleiben und unsere Information zu modernisieren“, so der LTM-Geschäftsführer. Es wird eine Stele mit Infomaterial geben, Themenbereiche zur Musikstadt Leipzig oder zu Freizeitangeboten in der Region, I-Pads und Touchscreenbildschirme, ein Videoscreen an der Wand mit aktuellen Themen. Das Schaufenster wird mit Motiven zum Zoo oder Bachfest gestaltet. „Die individuelle Beratung hat einen hohen Stellenwert“, sagt Bremer. Die Gäste informieren sich zwar auch über Hotels und Pensionen, die Zimmervermittlung selbst steht nicht mehr so im Vordergrund wie in den vergangenen Jahrzehnten.

Tourist-Information in der Katharinenstraße in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Neben dem LTM ist die Leipzig Erleben GmbH ein weiterer Mieter in der „Tourist Information“, so dass Interessenten sich dort vor Ort über Stadtführungen und Stadtrundfahrten informieren und diese auch buchen können. Angeboten werden auch die Leipzig-Card sowie die Leipzig-Regio-Card, die Vergünstigungen in zahlreichen Freizeiteinrichtungen, bei Führungen und Rundfahrten sowie in gastronomischen Betrieben und eine Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ermöglichen.

Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH will bis Sommer 2023 die Tourist-Information in der Katharinenstraße umgestalten, hier die Entwürfe. © Quelle: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Interim im Alten Rathaus geplant

In der „Tourist Information“ arbeiten sechs festangestellte Mitarbeiterinnen sowie studentische Aushilfen – etwa bei Bedarf in Stoßzeiten. Während der sechs- bis achtwöchigen Umbauphase, die nach Ausschreibung der Arbeiten wahrscheinlich im März/April beginnt, ist eine Interimslösung im ehemaligen Museumsshop im Alten Rathaus vorgesehen. Die Eröffnung der neugestalteten Tourist-Information ist für Sommer 2023 geplant.