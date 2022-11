﻿Boom ohne Ende: Die Leipziger Reisemesse Touristik & Caravaning erlebt Besucheransturm

Sind es die Nachwirkungen der Corona-Zeit, in der viele Urlaube ausfallen mussten? Oder sitzt das Geld in Inflationszeiten lockerer? In Leipzig erlebt die Messe Touristik & Caravaning einen Ansturm – obwohl die Preise steigen. Auch clevere Unternehmer aus Leipzig machen Geschäfte.

Leipzig. Allen finanziellen Turbulenzen zum Trotz: Urlaub steht bei vielen noch immer hoch im Kurs. In hellen Scharen stürmten die Caravan- und Campingfans am Sonnabend auf die Neue Messe, um sich auf der Reisemesse Touristik & Caravaning über die neuesten Entwicklungen der Branche zu informieren. Hoch im Kurs standen diesmal bei vielen Gästen nachhaltige und klimafreundliche Innovationen.

Ansturm schon vor Messebeginn

Schon bevor die Messe um 10 Uhr ihre Pforten öffnet, herrscht auf dem Parkplatz am Ost-Eingang Gedränge. Neben 700 Campern, die sich mit ihren Wohnwagen und Reisemobilen für 32 Euro am Tag einen Stellplatz für mehrere Tage mieten, um die Angebote der 360 Aussteller ganz in Ruhe studieren zu können, biegen immer mehr Autos in die Parkplatzzufahrt ein. Dort haben sechs Einlasskräfte alle Hände voll zu tun. Auch im Ost-Eingang drängen sich bereits Menschentrauben und warten darauf, dass sie in die Messehallen dürfen.

„Seit 13 Jahren geht es bei uns nach oben“, erzählt Alexander Ege, Direktor der Urlaubsmesse. „In dieser Zeit gab es kein Jahr, in dem wir unter zehn Prozent Zuwachs bei den Fahrzeugzulassungen lagen.“ Speziell in den letzten zwei, drei Jahren sei die Nachfrage so „durch die Decke“ gegangen, dass viele Hersteller die Nachfrage nicht mehr decken können. „Wer spezielle Wünsche hat, muss eineinhalb bis zwei Jahre Wartezeit einplanen“, so Ege. Die Preise würden nicht nur durch die Inflation getrieben, sondern auch durch die Knappheit. Manche Modelle sind auch in diesem Jahr wieder 10 bis 20 Prozent teurer geworden, andere sogar 50 Prozent und mehr.

Die Leipziger Stefan Rumsch und Holger Schack präsentieren ihre Eigenentwicklung – den Kleinstwohnwagen Kleox. © Quelle: André Kempner

Viele clevere Unternehmer sind inzwischen auf diesem Trend aufgesprungen - auch aus Leipzig. Zum Beispiel die Firma Kleox, die einen Kleinstwohnwagen entwickelt hat: Mit einem Innenraum von 2,10 Meter Länge bietet er Platz für zwei Personen und ist vor allem für Elektroautos gedacht, weil er extrem leicht ist. „Er kann auch schnell für den Transport einer Couch oder einer Waschmaschine genutzt werden“, sagt Firmengründer Holger Schack. Und mit einer Thermowatte könne er sogar „bis in den November hinein“ als Wohnwagen dienen. Kleox ist für 5990 Euro zu haben - ein absolutes Schnäppchen unter den Wohnwagen und Reisemobilen auf der Messe.

Preisgünstiger Campen im Dachzelt

Wer ähnlich umweltbewusst und noch preisgünstiger campen möchte, wird an Ständen wie dem von Paul Jokuszies von der Firma Vickywood fündig. Dort werden Dachzelte angeboten, die an und über Autos befestigt werden – für 1390 Euro bis 3590 Euro das Stück. Im größten Dachzelt können vier Personen schlafen, „mit guten Schlafsäcken auch im Winter“, erzählt Jokuszies. Seine Kundschaft sei zwischen 30 und 46 Jahre alt und schätze an dem Produkt, dass kein spezielles Fahrzeug angeschafft werden muss, der Unterhalt so gut wie nichts koste und so nur die Anschaffung bezahlt werden muss.

Anett und Marcel Hoffmann sind extra aus Thüringen angereist. Sie suchen ein Dachzelt, an dem sie eine Solaranlage anbringen können. © Quelle: André Kempner

Anett und Marcel Hoffmann aus Eisfeld in Thüringen interessieren sich für ein Modell, an dem auch ein Solarpanel angebracht werden kann. „Damit können wir unsere Handys aufladen, einen Lüfter und einen Kühlschrank betreiben“, sagt Marcel. „Dann müssen wir nicht unbedingt auf einem Campingplatz übernachten.“ Das Dachzelt, für das sie sich interessieren, lässt sich aus einer Hartschale ausklappen, die flach auf dem Autodach befestigen ist.

Selbstausbau als großes Thema

Ein großes Thema ist auch der Selbstausbau von Fahrzeugen – also der individuelle Umbau von ganz normalen Fahrzeugen in Caravans. Zunehmend gefragt sind dabei natürliche und nachwachsende Produkte wie echte Hölzer, Echtholzfurniere oder Öle aus der Natur. Es gibt auch Firmen, die sich auf solche individuellen Ausbauten spezialisiert haben – zum Beispiel die Manufaktur Christophervanlife aus dem Erzgebirge.

Firmenchef Christopher Möckel bezieht von Mercedes, VW und MAB sogenannte Ausbaustufen-Autos und baut sie zu voll autarken Reisemobilen aus. Auf der Messe präsentiert er einen Mercedes Sprinter mit Allrad und Sechs-Zylinder-Motor. Er hat das Dach mit drei Solarfeldern bestückt, die ihren Strom in 600-Ampere-Lithium-Akkus speichern. „Die funktionieren bei Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius“, erzählt der gelernte Kfz-Mechatroniker, der vor zweieinhalb Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht hat. „Unsere Auftragslage ist sehr gut.“

Christopher Möckel von Christophervanlife kann gut lachen: Seine Auftragsbücher sind voll. © Quelle: André Kempner

Nur ein paar Meter entfernt sorgt eine Leipziger Firma für Aufsehen. Sie hat eine sogenannte Trenntoilette im Angebot. Mit ihr können Camper ihre Fäkalien entsorgen, ohne dafür Lösungen mit chemischen Zusatzstoffen zu verwenden, wie es heute noch häufig die Regel ist. „Mit unserer Toilette wird alles vollständig biologisch entsorgt“, sagt Patrick Baudisch von der Firma Kildwick. Die Toilette sorge dafür, dass der Stuhlgang in eine vollständig abbaubare Tüte aus Maisstärke gelangt. Darin entzieht eine Einstreu-Masse den Geruch, während die Flüssigkeit in einem Plastikbehälter aufgefangen wird.

Mit einer Trockentrenntoilette lockt der Leipziger Patrick Baudisch nicht nur Camper an, sondern auch Kleingärtner. © Quelle: André Kempner

Dieses Produkt sei auch für Kleingärtner geeignet, betont Baudisch, der in dem sieben Mann starken Eutritzscher Unternehmen das Marketing übernommen hat. „Bei mir kommt die Tüte in den Komposter und ist dort nach sechs Wochen vollständig abgebaut. Und der Urin wird im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt an die Obstbäume gegossen.“

Umweltfreundliches Camping

Das Campen umweltfreundlicher machen will auch Roland Wilde von der Firma Dometic. Er bietet komplette Solaranlagen-Pakete mit Lithiumbatterie, Solarpanelen und Lade-Boostern an. Ganz neu im Angebot ist das Solarmodul CDS Power Line, das 44 Zellen mit sogenannten Freilauf-Dioden besitzt. „Sie helfen bei der Leistungsoptimierung“, erzählt Wilde. Dadurch werde die Stromausbeute auf Standorten vergrößert, die teilverschattet sind.

Solar-Panele sind gefragt wie nie: Roland Wilde stellt ein neues Modul mit Freilauf-Dioden vor. © Quelle: André Kempner

Wer beim Reisemobilkauf keine Budgetgrenzen beachten muss, kann noch ausgefallenere grüne Innovationen nutzen. Zum Beispiel bei der Freizeitfabrik Lars Wendisch, die bis zu 13 Meter lange Luxus-Fahrzeuge verkauft, sogenannte Liner-Wohnmobile. Die Wände dieser mehrere hunderttausend Euro teuren Riesen bestehen aus extrem leichtem Material. „Ihr K-Wert entspricht aber dem einer ein Meter starken Ziegelwand“, betont Wendisch. Im Innenraum der Dickschiffe gibt es neben zwei ausziehbaren Fernsehern auch Dinge wie einen Kühlschrank mit Gefrierfach, eine Mikrowelle und eine Fußbodenheizung – der Strom dafür kommt aus einer Solaranlage mit einer Batteriekapazität von bis zu 1020 Ampere-Stunden.

Besser geht es nicht: Lars Gunnar Wendisch im Luxus-Reisemobil Morelo Palace. © Quelle: André Kempner

Trotz der hohen Preise gibt es auch bei Lars Wendisch Wartezeiten. „Im Moment ist es so“, erzählt der Geschäftsmann aus Frankfurt (Oder). „Wer Fahrzeuge hat, der kann welche verkaufen.“ Auch Direktor Ege von der Messe Stuttgart weiß, welche Blüten der Fahrzeugmangel aktuell treibt. „Einige Interessenten kaufen gleich die Ausstellungsstücke auf der Messe“, erzählt er. „Die kommen dann am Sonntagabend her, schrauben Nummernschilder an und fahren mit den Reisemobilen nach Hause.“

Die Messe Toursitik & Caravaning ist noch bis zum Sonntag, 20. November 2022, geöffnet – von 10 bis 18 Uhr. Eine Tagesticket kostet 15 Euro.