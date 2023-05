﻿Löwe Majo aus dem Leipziger Zoo ist tot – er wurde nur acht Jahre alt

Leipzig. Nach der glücklichen Elefantengeburt am Sonnabend vermeldet der Leipziger Zoo nun eine ganz traurige Nachricht: Löwe Majo ist am Montag gestorben. Der Kater war in den letzten Tagen durch Appetitlosigkeit und ein schlechtes Allgemeinbefinden aufgefallen, weshalb er unter veterinärmedizinischer Kontrolle stand. Bei einer Untersuchung unter Narkose versagte am Monntag sein Kreislauf, und das Tier starb. Eine genaue Ursache für seinen Zustand sei laut Zoo nicht festzustellen gewesen.

Löwenausbruch im Zoo – Löwe Motshegetsi erschossen

Majo wurde nur acht Jahre alt. Er hat ein aufsehenerregendes Schicksal hinter sich: Mit seinem Bruder Motshegetsi kam er im August 2016 aus Basel (Schweiz) nach Leipzig, im Alter von 15 Monaten. Im September 2016 kam es im Leipziger Zoo zum Löwen-Ausbruch: Die beiden Etoscha-Löwen-Brüder brachen eines Morgens vor Zooöffnung aus ihrer Anlage aus. Majo konnte ins Gehege zurückgedrängt werden, bei Motshegetsi gelang das nicht – er wurde erschossen. Offenbar hatten die beiden Tiere den Wassergraben übersprungen. Der erhielt danach eine zusätzliche Absperrung.

Nach dem Löwenausbruch erhielt die Löwenanlage im Zoo eine stärkere Umzäunung. © Quelle: Andre Kempner

Majo als alleinerziehender Vater von Drillingen

Nach der Tragödie wurde eine Gefährtin für Majo gesucht – und in Frankreich gefunden. Katze Kigali, zweieinhalb Jahre alt, zog zu Majo in den Leipziger Zoo. Die beiden verstanden sich gut und bekamen mehrfach Nachwuchs. Ihren ersten Wurf fraß Kigali nach drei Tagen komplett auf – warum, blieb unklar. Vier Monate später folgte ein zweiter Wurf, diesmal Fünflinge. Zunächst kümmerte sich Kigali gut um die Kleinen, dann wurde sie erneut aggressiv und tötete zwei der Fünflinge. Daraufhin entschloss sich der Zoo, die Löwenbabys von der Mutter zu trennen und Vater Majo zum alleinerziehenden Vater seiner Drillinge zu machen. Er erfüllte seine Aufgabe wunderbar, und Hanna, Elsa und Mateo konnten 2020 an den Berliner Zoo abgegeben werden.

Löwin Kigali vorerst allein auf der Löwensavanne

Nach dem Auszug der Kleinen entdeckten Majo und Kigali erneut ihre Zuneigung zueinander. Im März 2021 brachte Kigali ihren dritten Nachwuchs zur Welt, diesmal Vierlinge. Die zog sie gemeinsam mit Majo erfolgreich auf. Auch Jasira, Juma, Kossi und Kiyan sind inzwischen in andere Zoos abgegeben worden. Und das Elternpaar Kigali und Majo sollte eigentlich noch einen weiteren Wurf bekommen. Doch nun bleibt Kigali alleine auf der Löwensavanne zurück.

Das Löwenpaar Majo (l.) und Kigali auf der Löwensavanne. © Quelle: Jens Hummel

„Geburt und Tod gehören zum Leben und somit auch zu unserem Alltag. Wir freuen uns über das Aufwachsen von Nachwuchs wie bei den Asiatischen Elefanten, und wir sind traurig über den Verlust von alten oder – wie im Falle von Majo – kranken Tieren. Mit beidem müssen wir umgehen, das gehört zum Umgang mit den uns anvertrauten Tieren dazu“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold.

Tragödien bei der Löwenhaltung im Leipziger Zoo

Löwe Malik (vorn) war von seiner Mutter verstoßen worden und musste isoliert leben. Um das soziale Verhalten einer Raubkatze zu lernen, wurde er täglich zum Spielen mit den Tigerkindern Tomak und Taimur gebracht. © Quelle: André Kempner

Mit mehr als 2300 Löwenbabys wurden im Zoo Leipzig die meisten Tiere dieser Art in Gefangenschaft geboren. Die einst traditionsreiche Zucht trug auch den Beinamen „Leipziger Löwenfabrik“. In den letzten gut 20 Jahren gab es aber auch schwere Rückschläge. 2001 wurde die neu eröffnete Löwensavanne von drei Löwen bezogen – einer tötete gleich beim ersten Kontakt seine Gefährtin. 2002 begann der Zoo mit der Löwenhaltung noch einmal von vorn, mit anderen Tieren. 2004 brachte Angola-Löwin Luena den ersten Nachwuchs in Leipzig nach 24 Jahren zur Welt. Doch sie kümmerte sich nur kurze Zeit um den kleinen Malik, der daraufhin allein leben musste, mit der Flasche aufgezogen wurde und zum Spielen zu den Tigerkindern gebracht wurde. 2005 zog der Publikumsliebling in den Tierpark Chemnitz, wo er 2018 gestorben ist. 2005 verletzte und verstieß seine Mutter Luena auch ihr zweites Jungtier, das deshalb im Alter von drei Wochen eingeschläfert wurde.