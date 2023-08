﻿Trance und Träumerei in Taucha – aber nicht im nächsten Jahr

Taucha. Vermutlich ist es das Wort Maultrommel, über das viele stolpern. Es klingt irgendwie einengend und unbequem. Das zweite Schlagwort „Weltmusik“ kommt recht allgemein daher. Und doch tragen beide Begriffe das Ancient Trance Festival, das auch in diesem Jahr am Tauchaer Schöppenteich stattfindet und noch bis Sonntag, 13. August, läuft. Die rund 4500 Menschen, die zu der bunten Party gekommen sind, können sehr viel mit Maultrommel- und Weltmusik anfangen. Darüber hinaus geht es ihnen um die Gemeinschaft, Kunst und Spiritualität. Aber wie ging das Ganze eigentlich los?

„Angefangen haben wir als reines Maultrommel-Festival“, erzählt Clemens Voigt, Organisator und Mitbegründer der Veranstaltung. Er hat gemeinsam mit Sven Otto im Jahr 2007 das erste internationale Maultrommel-Festival veranstaltet und den dazugehörigen Maultrommel e.V. gegründet. Als das Festival dann 2010 nach Taucha umzog, wurde aus einem Indoor-Event ein größeres Open-Air-Festival – und die Musikauswahl diverser.

Unter dem Sammelbegriff „Weltmusik“ mischen sich verschiedene Stilrichtungen, die durch ihren internationalen Charakter allerlei Kulturen musikalisch widerspiegeln. Die Maultrommel ist als das verbindende Element und als Rückbesinnung auf etwas Ursprüngliches nach wie vor auf dem Festivalgelände zu hören.

Den größten Zuspruch fand das Festival im Jahr 2019. Damals kamen rund 6000 Gäste an den Schöppenteich. „Das war zu viel“, sagt Tobias Meier (FDP), der Bürgermeister von Taucha. Die Stadt sei damals überlastet gewesen. So habe es an Parkplätzen gemangelt. Bei lediglich 14.000 Einwohnern ist die Kleinstadt Taucha auch an diesem Ancient-Trance-Wochenende definitiv im Ausnahmezustand. Nicht allen ist der Andrang recht – vor allem weil die Veranstaltung mitten im Zentrum stattfindet.

Er hat das Festival mit gegründet und ist einer der Haupt-Organisatoren: Clemens Voigt. © Quelle: André Kempner

Es gebe immer wieder Beschwerden über die Lautstärke und blockierte Flächen, räumt Bürgermeister Meier ein. Auch mit der Art der Musik und dem damit zusammenhängenden Lebensstil könnten nicht alle Tauchaerinnen und Tauchaer etwas anfangen. Und doch steht Meier zu der Veranstaltung. „Wir versuchen jedes Jahr einzuschätzen, ob die Menschen unserer Stadt das Festival noch wollen“, sagt er. Bisher nehme es der Großteil der Bevölkerung positiv bis neutral auf.

Organisator Voigt berichtet, dass über die Jahre hinweg auch immer wieder Menschen aus Taucha bei der Gestaltung des Treffens mitgewirkt hätten. Unter den neugierigen Besuchern fänden sich ebenfalls einige Einheimische. Die Kritik von Anwohnern, dass es für sie keine Gratis-Tickets gebe, kontert er mit dem Hinweis, dass Tauchaer vergünstigte Eintrittskarten kaufen könnten.

Zoya beim Maultrommelspiel. Der unverwechselbare Klang des traditionellen Instruments ist auf dem Festival nach wie vor häufig zu hören. © Quelle: André Kempner

Die Veranstalter betonen, dass beim Ancient Trance nicht der wirtschaftliche Profit im Vordergrund stehe. „Das Festival trägt sich selbst, aber es soll nicht weiterwachsen und kommerzialisiert werden“, sagt Andreja Soleil, Sprecherin der Open-Air-Veranstaltung. Die Gäste-Zahl wurde dieses Jahr auf 4000 Wochenend- und 500 Tagestickets limitiert. So könne der Unmut bei einigen Anrainern wegen „der potenziellen Überlastung der Stadt“ vielleicht ein wenig gemildert werden.

Diejenigen, die sich dennoch gestört fühlen, dürfte die folgende Nachricht bestimmt gefallen: 2024 fällt die Party aus. „Eine Pause zur Neuorientierung“ sei geplant, heißt es auf der Website des Festivals.

