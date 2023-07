Schwimmen, Radfahren, Laufen: Der 40. Leipzig Triathlon in Bildern

Leipzig. Erstmals wurde der Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See an zwei Tagen ausgetragen. Rund 1800 Athletinnen und Athleten gingen an den Start. Den Anfang machten am Samstag die Schüler- und Sprintwertungen. Am Sonntag folgte dann die olympische Distanz.

Die LVZ war an beiden Wettkampftagen vor Ort. Hier können Sie sich den Wettbewerb in Bildern ansehen.

Triathlon Leipzig: Der Samstag mit den Schüler- und Sprintwertungen

Triathlon Leipzig: Der Sonntag mit der olympischen Distanz

Die tolle Atmosphäre vom Samstag sollten die Fans am Sonntag noch einmal toppen. Hunderte Menschen hatten sich am Start eingefunden, jubelten die rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Wechselgarten und beim Schlussspurt in Richtung Ziel. Die emotionale Unterstützung hatten die Sportlerinnen und Sportler auch nötig, denn der Wind hatte aufgefrischt, sorgte selbst im so sonst so ruhigen „Kulki“ für etwas Wellengang und wurde auf der Radstrecke zu einer echten Herausforderung.

Herzlichen Glückwunsch allen Siegerinnen und Siegern und natürlich auch allen, die teilgenommen haben!

LVZ