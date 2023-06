Trinkwasserbrunnen in Leipzig: Hier gibt es gratis Wasser

Leipzig. Heiße Sommertage machen Lust auf Abkühlung und die gibt es in Leipzig auch an zahlreichen Trinkbrunnen. Egal ob zum Gesicht erfrischen, trinken oder Hände waschen - wer an den öffentlichen Brunnen kostenlos Wasser zapft, bekommt beste Qualität. Denn die Wasserstellen sind ans Trinkwassernetz der Leipziger Wasserwerke angeschlossen. Von April bis Oktober sprudelt frisches Wasser etwa vor dem Gewandhaus, in der Petersstraße oder am Lindenauer Markt aus den Leitungen.

Mittlerweile betreiben die Wasserwerke insgesamt 19 öffentliche Trinkwasserbrunnen – 14 davon im Stadtgebiet und weitere fünf in den Nachbarkommunen Taucha, Markranstädt, Markkleeberg und Zwenkau. Zuletzt wurden im April 2023 zwei neue Brunnen in Betrieb genommen: am Nordstrand des Cospudener Sees und im Mariannenpark in Abtnaundorf. Eine Edelstahlsäule fördert hier nun Trinkwasser per Knopfdruck aus dem darunterliegenden Trinkwassernetz zutage.

Einen Überblick über alle Trinkwasserbrunnen in und um Leipzig finden Sie auf dieser Karte

Netz der Trinkwasserbrunnen wächst ständig

In den vergangenen Jahren ist das Netz der kostenlosen Trinkwasserbrunnen in Leipzig stetig gewachsen. Jedes Jahr kommen mindestens zwei neue Anlagen hinzu. In einem Online-Voting können die Leipzigerinnen und Leipziger über den Standort unter mehreren Vorschlägen der Wasserwerke abstimmen. Bei der diesjährigen Abstimmung gingen nach Angaben der Leipziger Gruppe mehr als 20.000 Stimmen ein – der Stadtkonzern bezeichnete das als „Rekordzahlen“. Gewonnen haben die Standorte „Heizhaus/Skatepark Grünau“ und „Neustädter Markt/Kreuzkirche“.

Wasserqualität wird regelmäßig im Labor getestet

Alle Brunnen funktionieren in der frostfreien Zeit zwischen April und Oktober und werden regelmäßig gewartet. Auch die Wasserqualität wird im Trinkwasserlabor der Leipziger Wasserwerke regelmäßig kontrolliert. Der kostenfreie Durstlöscher kann also ohne Bedenken getrunken werden.

