Wo sollen neue Trinkwasserspender in Leipzig installiert werden?

Leipzig. Insgesamt 15 gibt es bereits, in diesem Jahr sollen noch zwei weitere hinzukommen: Die Trinkwasserbrunnen sorgen für eine kühle Erfrischung im Leipziger Stadtgebiet und Umland – und zwar kostenlos. Leipzigerinnen und Leipziger können noch bis zum 21. März mitbestimmen, wo die zwei neuen Brunnen hinkommen sollen. Sechs Standorte stehen zur Auswahl.

Online-Voting für Trinkwasserbrunnen in Leipzig läuft bis 21. März

Die Leipziger Wasserwerke haben dafür eine Internet-Abstimmung gestartet. Die Vorschläge stammten von den Bürgern, hieß es. An den zwei Orten mit den meisten Stimmen soll jeweils ein neuer Wasserspender errichtet werden. Das sind die möglichen Standorte:

1. Alte Straße/Ecke Weißenfelser Straße

2. Auensee/Gustav-Esche-Straße

3. Heizhaus/Skatepark Grünau

4. Leutzsch-Arkaden/Georg-Schwarz-Straße

5. Marktplatz am Lindenthaler Rathaus

6. Neustädter Markt/Kreuzkirche

Außerdem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Standortvorschlag für 2024 angeben. Das Online-Voting: Hier geht es zur Abstimmung.

Hier finden Sie aktuelle Trinkwasserbrunnen in Leipzig

Jährlich kommen neue Standorte hinzu

Das Netz der kostenlosen Trinkwasserbrunnen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen – jedes Jahr kommen zwei neue hinzu. Laut der Leipziger Wasserwerke nahmen im vergangenen Jahr ungefähr 8800 Personen an dem Voting teil. „Rückmeldungen und Resonanz zeigen uns, dass Trinkwasser in der Wahrnehmung und Nutzung durch die Menschen immer wichtiger wird. Und zwar auch im öffentlichen Raum“, so der Technische Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke, Dr. Ulrich Meyer.

Die Wasserspender sind an das Leitungsnetz der Leipziger Wasserwerke angeschlossen und liefern entsprechend frisches Trinkwasser. Sie sind von April bis Oktober nutzbar – in den kalten Monaten werden die Brunnen abgestellt, um zu verhindern, dass die Geräte einfrieren.