Abgestürzte Äste im Clara-Zetkin-Park in Leipzig. Die sind eine Folge der Trockenheit, die den Befall mit Krankheiten noch verstärkt. Die Stadt Leipzig warnt inzwischen vor Gefahren in ihren Parks und in Wäldern.

Leipzig. Trockenheit und verschiedene Parasiten machen den Bäumen in Leipziger Parks sowie im Wald schwer zu schaffen. Viele Bäume sterben ab und werden somit auch zu einer Gefahr für Menschen. Die Stadt Leipzig warnt deshalb bereits vor herabfallenden Ästen. Da wenig Niederschläge und die große Hitze die Stadtbäume strapazieren, nimmt die Gefahr für Spaziergängerinnen und Spaziergänger sowie für Radfahrerinnen und Radfahrer zu. Das Problem: Derzeit brechen verstärkt vollbelaubte Äste an gesunden Bäumen im Wald, an Straßen und in Grünanlagen ab.

Extreme Spannungen führen zum Brechen

Wo liegen die Ursachen? Die sogenannten Grünastbrüche entstehen, wenn die Elastizität und Festigkeit des Holzes aufgrund hoher Temperaturen und Trockenheit abnimmt. Durch die extremen Spannungen brechen starke und waagerecht wachsende Äste großer alter Bäume ab. Experten gehen davon aus, dass der Baum sich selbst schützt und sich in Extremsituationen von Bestandteilen trennt, die er am wenigsten zum Überleben braucht. Oder dass die "Wasserflüsse" im Baum so gestört sind, die dann die Stabilität des Astes beeinträchtigen.

Abgestürzte Äste sind in Parks – wie hier im Clara-Zetkin-Park in Leipzig – keine Seltenheit mehr. Die Stadt warnt bereits vor Gefahren. © Quelle: André Kempner

Welche Bäume sind am stärksten betroffen? Grundsätzlich können diese Astbrüche bei allen Baumarten auftreten. Besonders anfällig sind aber beispielsweise Eschen, die von Krankheiten wie dem Eschentriebsterben befallen sind. Da kommen oft Äste herunter, die zur Gefahr werden können. Das wird seit 2010 in Leipzig beobachtet. Viele der Eschen treiben wieder aus. Andere Bäume wie Ahorn, die von der Rußrindenkrankheit befallen sind, sterben hingegen ganz ab, fallen dann um. Auch Flachwurzler wie Birken sterben schnell ab.

Wie können sich Spaziergänger schützen? Das Amt für Stadtgrün und Gewässer kontrolliert zwar regelmäßig an den Straßen und entlang der Wege, ob die Bäume standsicher sind. Bei Grünastbrüchen handelt es sich allerdings um nicht vorhersehbare Ereignisse. Natürliche Warnhinweise an den betroffenen Bäumen gibt es meist nicht. Daher sind derartige Astbrüche auch durch regelmäßige Baumkontrollen des Fachpersonals nicht präventiv zu vermeiden. Den Leipzigerinnen und Leipzigern bleibt daher nur, besonders aufmerksam zu sein.

Verkehrssicherung entlang von Straßen und Wegen

Wie ist die Situation im Wald? Das Betreten des Waldes erfolgt in Sachsen auf eigene Gefahr. Dort liegt viel Totholz – bewusst. Denn so bleibt der Wald lebendig, bietet Lebensraum für viele Pilze, Insekten und auch Tiere. Entlang der Waldwege, auch in Erholungsstätten wie im Wildpark, erfolgt eine intensive Verkehrssicherung. Laut Forstwirtschaftsplan werden akute Gefahren an öffentlichen Straßen, Wegen, Eisenbahnlinien sowie an Grill- und Spielplätzen umgehend beseitigt. Dennoch verbleiben Risiken. So fiel beispielsweise im Januar 2021 eine todkranke Esche mitten auf den asphaltierten Hauptweg in der Nonne. Zum Glück in der Nacht.

Mitarbeiter der Stadt zersägen und entfernen im Januar 2021 eine umgestürzte Esche, die in der Nacht auf den Hauptweg im Waldgebiet Nonne gestürzt war. Grund war ein Pilzbefall am Baum, der zum Absterben des Gehölzes führte. © Quelle: Dirk Knofe

Management für sich veränderndes Ökosystem

Wie kann man gegensteuern? Jeder Tropfen Wasser, den die Bäume zusätzlich bekommen, kann im regenarmen Sommer helfen. Natürlich kann die Stadt nicht Wald und Wiesen wässern. Jungbäume an Straßen und Wegen bekommen aber bis zum zehnten Standjahr zusätzliches Wasser. Das sei quasi eine Starthilfe, um die Ausbildung eines klimaresilienten Baumbestandes zu befördern. Derzeit profitieren davon 8000 Jungbäume während der Vegetationsperiode. Dabei helfen Initiativen wie "Leipzig gießt". "Langfristig überall wässern, kann nicht unser Ziel sein", hatte Amtsleiter Rüdiger Dittmar gegenüber der LVZ erklärt. Vielmehr gehe es darum, ein mit dem Klimawandel sich veränderndes Ökosystem zu managen. Das heißt beispielsweise, neue Bäume zu pflanzen, die dem jeweiligen Standort optimal angepasst sind. So kommen verstärkt trocken- und hitzeverträgliche Baumarten in die Erde. Pro Jahr gibt es einen durchschnittlichen Verlust von 1600 Bäumen in Leipzig. Ob es in diesem neuerlichen Dürresommer mehr werden, bleibt abzuwarten.

