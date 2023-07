Trockenheit in Leipzig: Darauf müssen Sie beim Gießen der Stadtbäume achten

Leipzig. Die Sonne scheint – und das schon seit mehreren Wochen unermüdlich. Regenperioden sind selten und aktuell auch kaum in Sicht. In Leipzig herrscht wieder eine Phase mit außergewöhnlicher Trockenheit. Was für viele Menschen vielleicht zum Sommer dazugehört, stellt für die Pflanzenwelt in der Messestadt immer wieder auch eine Herausforderung dar. Besonders für Leipzigs Stadtbäume ist die Dürre auch eine große Gefahr. Die Natur braucht unsere Hilfe. Durch zusätzliches Gießen können Sie den Bäumen durch die problematischen Sommermonate helfen.

Aber: Nicht alle Bäume müssen gewässert werden. Junge Pflanzen bis zum dritten Standjahr werden in der Regel von fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Grünflächenamtes versorgt. Ältere Bäume sind dagegen Selbstversorger, ihre langen Wurzeln reichen bis tief in den Boden. Es sind besonders die Jungbäume zwischen dem vierten und zehnten Jahr, die zusätzliche Unterstützung brauchen. Zwar werden sie auch von der Kommune gewässert. Zusätzliche Wassergaben durch die Bürgerinnen und Bürger können das Baumwachstum jedoch maßgeblich begünstigen, informiert die Stadt auf ihrer Website.

Mitmach-App „Leipzig Gießt“

Wer wissen möchte, welche Bäume in Leipzig gegossen werden müssen, findet in der App „Leipzig Gießt“ eine übersichtlich Karte. Darin haben die Mitglieder der gleichnamigen Initiative nicht nur Leipzigs Straßenbäume markiert, sondern auch deren Bedarf sowie öffentliche Wasserquellen.

Nach Angaben der Stadt brauchen Bäume ab Ende April wöchentlich etwa 100 Liter – am besten in so wenig Gießgängen wie möglich. Auch wenn es geregnet hat, lohne sich das Gießen: Dadurch bleibe die Erde um den Baum feucht und könne beim nächsten Regen oder bei der nächsten Wässerung das Wasser besser aufnehmen.

