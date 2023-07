Nach Hitzerekord am Wochenende: So wird das Wetter in der Region Leipzig

Leipzig. Die Hitze hat die Messestadt am vergangenen Wochenende ordentlich zum Schwitzen gebracht. In den kommenden Tagen können Leipzigerinnen und Leipziger etwas aufatmen: Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es zwar weiterhin sommerlich warm, aber immer unter 30 Grad.

Bis einschließlich Mittwoch bewegen sich die Tageshöchstwerte zwischen 25 und 28 Grad, so der Leipziger DWD-Meteorologe Peter Weber. Am Donnerstag, dem voraussichtlich „kältesten“ Tag der Woche, soll es auch unter 25 Grad abkühlen. Pünktlich zum Wochenende werden die Temperaturen aber wieder anstiegen. Laut Webers Prognose wird dabei die 30-Grad-Marke aber nicht geknackt.

Wetter in Leipzig: Warm, bewölkt und trocken

In der gesamten Woche bleibt es bewölkt: Während am Dienstag die Sonne noch viel durch die Wolken scheine, verdichte sich der Himmel am Mittwoch und Donnerstag zunehmend. Dann gebe es nur vereinzelt Sonnenphasen, so Weber. Begleitet werden die nächsten Tage auch weiter von schwachem Wind – der durch den von der Sonneneinstrahlung verstärkten Temperaturunterschied zwischen Boden und Luft entsteht.

In der Gemengelage bleibt es aber - wie bereits im ganzen Monat – weitgehend trocken. Größere Mengen Regen seien nicht zu erwarten, so Weber. Nur am Donnerstag seien vereinzelt kurze Schauer möglich.

Örtllich etwa zehn bis fünfzehn Liter pro Quadratmeter Niederschlag habe es bisher im Juli gegeben. An der DWD-Station im Leipziger Stadtteil Holzhausen waren es in diesem Monat bisher nur fünf Liter Regen. Zum Vergleich: Der Durchschnitt im Juli liege bei etwa 70 Liter pro Quadratmeter.

Der Monat ist zwar noch nicht vorbei, setzt sich der Trend jedoch fort, sollte die Niederschlagsmenge am Ende deutlich unter dem Mittelwert liegen.

