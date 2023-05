﻿Trotz Mordverdachts: Darum sind Leipziger Hells Angels nicht in U-Haft

Leipzig. Gegen sie wird wegen eines schweren Verbrechens ermittelt und doch bleiben sie auf freiem Fuß: Fast sieben Jahre nach der tödlichen Schießerei zwischen Rockern der Hells Angels und der United Tribuns in der Leipziger Eisenbahnstraße hält die Staatsanwaltschaft den Tatverdacht gegen zwölf Leipziger Hells Angels wegen gemeinschaftlichen Mordes aufrecht. Dennoch muss keiner der beschuldigten Höllenengel in Untersuchungshaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rückblick: Am 25. Juni 2016 eskaliert der Konflikt zwischen den verfeindeten Rockergruppierungen der Hells Angels und der United Tribuns (UT), die beide Gebietsansprüche geltend machen und ihre Vorherrschaft demonstrieren wollen. Weil ein Höllenengel an diesem Tag in Rockerkluft durch die Eisenbahnstraße läuft, wird er vom Vizepräsidenten der UT, die den Kiez als ihr Territorium ansehen, attackiert. Auf das ausgesprochene Verbot der UT, dass Hells Angels sich nicht in ihren Club-Klamotten im Viertel zeigen dürfen, reagieren diese mit einem Besuch in einem Freisitz an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Neustädter Straße vis-à-vis zum UT-Hauptquartier. Nachdem der UT-Vize zuerst zugetreten haben soll, fallen aus den Reihen der Hells Angels Schüsse, ein 27-jähriger Türke kommt ums Leben, zwei weitere UT-Mitglieder erleiden lebensbedrohliche Verletzungen.

Kein Haftbefehl ohne dringenden Tatverdacht

Vier Höllenengel wurden 2019 wegen gemeinschaftlichen Mordes, zweifachen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen zwölf Mitglieder des Leipziger Charters ermittelten die Behörden zunächst nur wegen Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall, erweiterten das Verfahren dann jedoch um den Tatverdacht des gemeinschaftlichen Mordes. Anlass seien die „Feststellungen und Wertungen des Landgerichts Leipzig in den schriftlichen Urteilsgründen in dem bereits rechtskräftig abgeschlossenen Gerichtsverfahren“ gewesen, teilte Staatsanwältin Vanessa Fink mit. Diese Männer sollen bei der tödlichen Auseinandersetzung vor Ort aber nicht aktiv beteiligt gewesen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch ob die Beschuldigten tatsächlich wegen dieses schweren Vorwurfs angeklagt werden, ist mittlerweile mehr als fraglich. Denn nach jahrelangen Ermittlungen sieht die Anklagebehörde zwar einen Anfangsverdacht des gemeinschaftlichen Mordes, mehr aber auch nicht. „Nach momentaner Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig sind die Beschuldigten des Mordes nicht dringend verdächtig“, erklärte Fink. „Ein dringender Tatverdacht ist jedoch Voraussetzung für den Erlass und auch die Beantragung eines Haftbefehls.“

Prozess gegen United Tribuns offen

Auch wenn es so scheint, dass eine Mordanklage damit vom Tisch sein könnte: Die Staatsanwaltschaft betonte, dass „diese vorläufige Bewertung der Sachlage“ noch nichts darüber aussage, ob den Beschuldigten eine Anklageerhebung wegen des Vorwurfs des Mordes droht oder nicht. Anders als bei einem Haftbefehl sei die Voraussetzung für eine Anklageerhebung ein hinreichender Tatverdacht. „Ob die Beschuldigten des gemeinschaftlichen Mordes hinreichend verdächtig sind, bleibt der abschließenden Würdigung der Staatsanwaltschaft nach Abschluss aller Ermittlungen vorbehalten“, so Fink. Wann mit einem Ermittlungsabschluss zu rechnen ist, sei noch offen.

Einen Schritt weiter ist die Justiz, wie berichtet, bei den United Tribuns. Bereits 2020 wurde Anklage gegen neun UT-Mitglieder wegen versuchter gemeinschaftlicher Körperverletzung in mindestens 15 Fällen erhoben. Sie sollen an dem Angriff auf die Hells Angels beteiligt gewesen sein, welcher der Schießerei unmittelbar vorausgegangen war. Ob und wann verhandelt wird, hat das Landgericht noch nicht entschieden.

LVZ