﻿Trotz Regens – Leipziger freuen sich über Fahrradfest auf dem Augustusplatz

Leipzig. Sich vom Wetter nicht die Laune verderben lassen, das fällt den Besuchern des Fahrradfestes der Stadt Leipzig anscheinend nicht schwer. Das dreitätige Fahrradfest veranstaltet die Stadt Leipzig vom 10. bis 12. Mai auf dem Augustplatz. Täglich können sich die Leipziger und Leipzigerinnen jeweils von 15 bis 20 Uhr auf eine Rollschuhbahn, einen Fahrradparcours und Essbuden vor Ort freuen – Konzerte sind auch geplant.

Pumptrack „rutschig, aber trotzdem cool

Matthias Seiwert hatte in der LVZ von der Veranstaltung gelesen und ist extra mit seinem Sohn gekommen: „Ich hatte schon lange mal nach einem Pumptrack in Leipzig gesucht, da wollte ich den beim Fahrradfest nutzen.“ Sein Sohn Jacob wollte auch direkt nach der Schule zum Fahrradfest: „Wir sind schon eine Fahrradfamilie, und als mein Papa mir davon erzählt hat, wollte ich direkt her.“ Mit seinem eigenen Mountainbike hat Jacob auch gleich den Pumptrack ausprobiert. „Es ist zwar rutschig, aber ich finde es trotzdem cool“, sagte er und zeigte sich begeistert.

Jacob Seiwerts (11) mit seinem Vater Matthias auf dem Pumptrack. © Quelle: André Kempner

Die Veranstaltung läuft anlässlich des Welt-Radkongresses Velo-City, der zum ersten Mal in Leipzig stattfindet. In diesem Rahmen nehmen 1400 Konferenzteilnehmer an der LVZ-Bike-Parade teil. Ab 18 Uhr startet die 10 Kilometer lange Roundtour vom Augustusplatz in den Leipziger Westen. Nicht nur die Delegierten sollen sich von Leipzig als Fahrradstadt überzeugen können, es sind auch alle Leipziger und Leipzigerinnen eingeladen mitzufahren.