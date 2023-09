Spitzenkoch Stefan Marquard kocht an der Paul-Robeson-Schule und an der Freien Oberschule in Leipzig mit Kindern. Ziel ist es, die Essensqualität zu verbessern und die Kinder mit gesunder Ernährung vertraut zu machen.

Leipzig. Spitzenkoch Stefan Marquard ist in dieser Woche in Leipzig, um mit Schülerinnen und Schülern gesunde Mittagsversorgung zu üben. Am Montag wurde der aus diversen Fernsehshows bekannte Koch im Rahmen des Projekts „Sterneküche macht Schule“ in der Paul-Robeson-Schule (Lindenthal) vorstellig, am Dienstag geht es in der Freien Rahn-Oberschule in der Südvorstadt weiter. Innerhalb des Projektes soll den Kindern der Spaß am Kochen mit gesunden und frischen Lebensmitteln vermittelt sowie das Schulessen langfristig verbessert werden.