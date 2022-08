„Familiensommer“ auf dem Burgplatz: Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Kiew. Viele ukrainische Frauen und Mädchen waren in traditionellen bestickten Blusen gekommen. Die längste Schlange bildete sich am Kuchenstand.

Leipzig. Frauen in bestickten Blusen, blau-gelbe Luftballons, ukrainische Musik: Der "Familiensommer" auf dem Burgplatz war am Sonntag den Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der Ukraine gewidmet. Und der Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Kiew, die seit 1961 besteht.

Viele junge Frauen mit ihren Kindern nutzten den Tag, um Landsleute zu treffen, unbeschwerte Stunden zu erleben, neue Leute kennenzulernen. „Wir gehen immer dahin, wo Ukraine ist. Wir brauchen das“, sagte Natalia (40) aus Charkiv, die mit ihren Töchtern Anastasia (18) und Vira (5) seit Ende April in Leipzig lebt – zuerst bei Verwandten, jetzt in einer eigenen Wohnung. Ob sie jemals zurückkehren wird, weiß sie noch nicht: „Unser Haus ist kaputt.“ Ihr Mann und ihre Mutter sind noch in der Ukraine, aber nicht mehr in Charkiv.

Traditionelles aus der Heimat

Ein Prachtstück und extra für diesen Tag gebacken: die Festtorte Korowai. © Quelle: Christian Modla

Für die Ukrainerinnen und Ukrainer gab es auf dem Burgplatz viel Bekanntes und Vertrautes aus der Heimat. Und für deutsche Besucher die Möglichkeit, mehr über Geschichte, Bauwerke, berühmte Persönlichkeiten und Traditionen des Landes zu erfahren. Von den „Wyschywankas“ – das sind die bestickten Festblusen – über Halsschmuck aus Perlenstickerei bis zu typisch ukrainischer Blumenmalerei. Die längste Schlange stand am Kuchenstand, wo jede Menge hausgebackener Kuchen wartete. Als besonderes Schaustück zog die vierstöckige Hochzeits- und Festtorte Korowai die Blicke auf sich. Am Ende eines Festes wird sie an die Gäste verteilt.

Natalia aus Charkiv (40, rechts) mit ihren Töchtern Vira (5), Anastasia (18) und Marta (15, links), Freundin von Anastasia. © Quelle: Christian Modla

Derzeit leben etwa 8000 Geflüchtete aus der Ukraine in Leipzig. Die ukrainische griechisch-katholische Gemeinde ist einer der Ansprechpartner und hat auch den Tag auf dem Burgplatz mitgestaltet. Im kommenden Jahr soll es laut Rosa Goldfuß vom Referat Internationale Beziehungen eine ganze Städtepartnerschafts-Woche geben, dann speziell Krakau und Brünn gewidmet, mit denen Leipzig 50 Jahre freundschaftlich verbunden ist.

Der "Familiensommer" auf dem Burgplatz findet zum zweiten Mal statt, er endet am 28. August.