Leipzig knackt mehrere Temperatur-Rekorde

Leipzig. Es war der bisher heißeste Tag des Jahres und der heißeste 15. Juli in Leipzig – jemals. In der Spitze zeigte das Thermometer an der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Holzhausen am späten Nachmittag 36,3 Grad Celsius an. Damit wurde der derzeitige Tagesrekord deutlich geknackt. Die höchste Temperatur, die jemals an einem 15. Juli in der Messestadt gemessen wurde, lag 1,6 Grad darunter (2007: 34,7 Grad).

Leipzig war am Samstag der viertheißeste Ort in Sachsen, wie der DWD am Sonntag mitteilte. Noch höhere Werte wurden in Bad Muskau (36,4 Grad), Klitzschen bei Torgau (36,8 Grad) und Dresden-Strehlen gemessen, dem wärmsten Ort in ganz Mitteldeutschland. Hier wurde mit 37,3 Grad wie an vielen anderen Orten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein neuer Allzeit-Tagesrekord für den 15. Juli erreicht. Am kühlsten war es in Sachsen mit 28,4 Grad auf dem Fichtelberg – hier fiel ein genau 100 Jahre alter Tagesrekord (bisher: 26,9 Grad).

Über 36 Grad in Leipzig – anders im Westen der Republik

Besonders der Südosten Deutschlands sei am Samstag von der starken Hitzewelle betroffen gewesen, erklärte DWD-Meteorologe Jens Oehmichen. „Von Westen her zog bereits die Kaltfront herbei.“ Im Westen der Republik sei deshalb die 30-Grad-Marke nicht wesentlich übertroffen worden.

Besagte Kaltfront erreichte dann am Abend und in der Nacht zu Sonntag auch Leipzig. Sie brachte Gewitter und Regenschauer. Von einer wirklichen Abkühlung kann jedoch weiterhin nicht die Rede sein: Auch am Sonntag prognostiziert der DWD bis zu 28 Grad in Leipzig.

Bereits am vergangenen Wochenende sind in ganz Sachsen zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen worden. In Holzhausen hatte der DWD am Sonntag 34,4 Grad gemessen – auch das war ein neuer Tagesrekord.

