Überblick: Was wird Ostern warum gefeiert?

Ostern ist das höchste christliche Fest – doch die religiöse Bedeutung der einzelnen Tage ist vielen heute fremd. Was war noch mal am Gründonnerstag? Was bedeutet Karfreitag? Wie war das mit der Auferstehung? Und was haben Hase und Ei damit zu tun? Ein kleiner Überblick.

Der Karfreitag erinnert an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. In Verbindung mit Ostern, der Feier der Auferstehung Jesu, ist er ein zentraler kirchlicher Feier- und Gedenktag.

Leipzig. Die religiösen Ursprünge des Osterfestes sind vielen heute nicht mehr selbstverständlich präsent. Unsere Gesellschaft ist in Glaubensfragen vielfältiger geworden. Und doch sind die christlichen Traditionen tief in unsere Kultur eingeschrieben. Hier ein paar Erklärungen zum höchsten Fest der Christenheit.

Was feiern Christen am Gründonnerstag?

Das Wort Gründonnerstag leitet sich möglicherweise von „greinen“ ab, denn man erinnert sich an die Verhaftung von Jesus. Dieser feierte mit seinen Jüngern an jenem Tag den sogenannten Sederabend des jüdischen Pessachfestes – sein letztes Abendmahl. Die Bibel berichtet, dass er danach in einem Garten betete und festgenommen wurde, nachdem Judas ihn verraten hatte. Kirchengemeinden beginnen oft am Abend des Gründonnerstags mit der Feier des „Triduum sacrum“, der „heiligen drei Tage“. Der Gottesdienst, der dabei beginnt, dauert praktisch drei Tage und wird nur unterbrochen, um dann am Karfreitag und in der Osternacht fortgesetzt zu werden. Am Gründonnerstag steht dabei häufig das Abendmahl (evangelisch) beziehungsweise die Eucharistie (katholisch) im Mittelpunkt.

Was genau geschah am Karfreitag?

Der Karfreitag ist der Tag, an dem Christen der Kreuzigung von Jesus gedenken. Seine Gegner hatten ihm Aufruhr gegen Rom zur Last gelegt, der römische Statthalter Pontius Pilatus verurteilte ihn darauf zum Tode. Die Hinrichtungsart der Kreuzigung war so entehrend, dass sie auf römische Bürger nicht angewandt werden durfte. Oft zog sich der schmerzhafte Todeskampf über Tage hin. Von Jesus wird berichtet, dass er um 15 Uhr starb, einige Fachleute sind überzeugt, dass dies am 7. April des Jahres 30 geschah. Das Jesus wirklich gelebt hat und gekreuzigt wurde, bestreitet kein seriöser Forscher. Für Gläubige zeigt sich in seinem Sterben darüber hinaus, dass Gott mit leidenden Menschen überall auf der Welt aus freiem Willen solidarisch mitleidet und sogar den Tod mit ihnen teilt. Den Karfreitag begehen sie traditionell als strengen Fasten- und Besinnungstag. In Deutschland gilt er auch gesetzlich als stiller Tag, an dem beispielsweise ein Tanzverbot gilt. Auch der Karsonnabend wird meist betont ruhig begangen.

Was wird am Ostersonntag gefeiert?

Der Ostersonntag ist der Tag der Auferstehung, der höchste christliche Feiertag. Die Bibel berichtet, dass Jesus in einem Felsengrab bestattet wurde – und am dritten Tag von den Toten wieder auferstand. Die vier biblischen Erzählungen (Evangelien) berichten unterschiedlich darüber, die eigentlich Auferstehung wird in ihnen nicht direkt geschildert. In allen Berichten sind es aber Frauen, die am Ostermorgen zum Grab kommen und dieses ohne den Leichnam von Jesus vorfinden. Später erscheint dieser seinen Freunden dann. Viele Gemeinden begehen die Osternacht mit Gottesdiensten in den frühen Morgenstunden. Während die Sonne aufgeht, feiern sie, dass Jesus den Tod überwunden hat und dass auch die Menschen Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott haben dürfen. Ostern feiert man immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling, also zwischen dem 22. März und dem 25. April. Mit dem Fest endet auch die Fastenzeit.

Was hat der Hase damit zu tun?

Das ist nicht ganz geklärt, es gibt verschiedene Deutungen. Eine besagt, dass der Hase als Attributstier der antiken Liebesgöttin Aphrodite gut zu dem Fest passt, das den Sieg des Lebens feiert. Eine andere baut darauf auf, dass Hasen keine Augenlider haben – sie scheinen also nie zu schlafen, so wie Jesus nicht entschlafen ist. Vielleicht sind Hasen aber auch deshalb Ostersymbole, weil sie sich fleißig vermehren – und so eine Fruchtbarkeit verkörpern, die dem Tod entgegensteht.

Woher kommt die Herleitung mit den Eiern?

Es gibt viele Erklärungen dazu, warum Eier Ostern so wichtig sind – darunter auch theologische: Eier gelten demnach als Symbole des Lebens und der Auferstehung. Sie sind äußerlich hart und tot, erinnern an das Felsengrab von Jesus – doch aus ihnen heraus bricht sich neues Leben Bahn. Eine ganz praktische Erklärung besagt, dass in der Fastenzeit früher keine Eier gegessen wurden. Die Hühner aber wussten davon nichts und legten einfach munter weiter. Ostern gab es dann ein Überangebot, das aufgezehrt werden musste. Um die vielen Eier haltbar zu machen, wurden diese gekocht. Und um rohe von gekochten zu unterscheiden, gab man dem Wasser ein Färbemittel bei. Auf diese Weise, heißt es, seien Ostereier zu ihren bunten Farben gekommen.