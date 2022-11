Zeugen gesucht: 25-Jähriger an Haltestelle überfallen und ausgeraubt

In der Nacht zum Samstag ist in Leipzig an der der Haltestelle Peterssteinweg ein Mann überfallen worden. Der 25-Jährige konnte den Täter verfolgen und zunächst sogar stellen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht zum Samstag ist ein 25-jähriger Mann an einer Haltestelle in Leipzig überfallen und ausgeraubt worden. (Symbolfoto)

Leipzig. In der Nacht zum Samstag ist ein 25-jähriger Mann an einer Haltestelle in Leipzig überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei informiert, war der Mann an der Haltestelle Peterssteinweg eingeschlafen und wurde aus dem Schlaf gerissen, als ihm ein Unbekannter seinen Rucksack, den er sich um den Arm gewickelt hatte, entriss.

Der Dieb flüchtete zu Fuß in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. Der 25-Jährige rannte hinterher und konnte den Unbekannten stellen. Der Tatverdächtige versuchte den Geschädigten ins Gesicht zu schlagen, überließ ihm dann aber den Rucksack und rannte weiter die Karl-Liebknecht-Straße entlang.

Erst danach fiel dem 25-Jährigen auf, dass ihm verschiedene Wertgegenstände fehlten. Der Wert der gestohlenen Sachen wird auf insgesamt 350 Euro geschätzt.

Überfall an Haltestelle in Leipzig - Die Täterbeschreibung:

Der unbekannte Mann wird laut Polizei so beschrieben werden:

• Körpergröße: circa 1,80 m bis 1,85 m

• circa 100 Kg

• zwischen 30 bis 35 Jahre alt

• schwarzer Vollbart

• helle Wolljacke

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Täter geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig Tel. (0341) 966 4 6666.

