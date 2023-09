Hilfstransport in Erdbeben-Gebiete

Überraschende Absage: DRK muss Flug von Leipzig nach Marokko canceln

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verladen an einer Halle am Flughafen BER Hilfsgüter.

Das Deutsche Rote Kreuz hat seinen für Donnerstag geplanten Flug in die Erdbebengebiete Marokkos abgesagt. Ursprünglich sollte am frühen Morgen eine Maschine ab Leipzig Hilfsgüter in das Land fliegen.