Das Friedensgebet am Montag in der Leipziger Nikolaikirche stellt den Auftakt einer Gedenkwoche dar, die an den Ausbruch des russischen Kriegs in der Ukraine erinnert. Vom 20. bis 27. Februar sind Ausstellungen, Licht-Aktionen, Filmvorführungen und Diskussionen geplant.

Leipziger Friedensgebet erinnert an Ausbruch des Kriegs in der Ukraine

Leipzig. Der Überfall Russlands auf die Ukraine, der sich am 24. Februar jährt, ist Thema des traditionellen Friedensgebets am Montag ab 17 Uhr in der Nikolaikirche. Es steht im Zeichen der Solidarität mit dem geschundenen ukrainischen Volk.

Mit Anastasia Gulej kommt an diesem Tag eine bemerkenswerte Frau zu Wort. Die heute 97-jährige Ukrainerin hat als junge Frau bereits den Zweiten Weltkrieg erlebt. Sie wurde aus ihrer Heimat vertrieben und überlebte die deutschen Konzentrationslager Poltawa, Auschwitz und Bergen-Belsen. Jetzt, im hohen Alter, bestimmt wieder der Krieg ihr Leben. Davon wird sie im Gespräch mit Maik Reichel, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt, der im vergangenen Jahr ein bewegendes Buch über Anastasia Gulej geschrieben hat, und Stephan Bickhardt, dem Vorsitzenden des Vereins Europa Maidan Leipzig, erzählen.

Das Friedensgebet stellt den Auftakt einer ganzen Gedenkwoche dar. Vom 20. bis 27. Februar sind Ausstellungen, Licht-Aktionen, Filmvorführungen und Diskussionen geplant. Um den aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Leipzig eine Stimme zu verleihen, veröffentlicht die Kommune in dieser Woche auf der Homepage www.leipzig.de/gedenkwoche-ukraine einen Videoclip, der die Zerrissenheit der Geflüchteten zeigt. Vier Frauen und ein Mann berichten von der Erleichterung, in Sicherheit zu sein, und gleichzeitig von ihrer Sehnsucht nach der Heimat. Das Video ist mit deutschen, ukrainischen und russischen Untertiteln verfügbar.

Im Mittelpunkt des städtischen Gedenkens steht der 24. Februar. Vor dem Neuen Rathaus werden um 12 Uhr die Flaggen des internationalen Städtenetzwerkes „Mayors for Peace“ – eine weiße Taube auf grünem Grund – und der Ukraine gehisst. Im Anschluss sprechen die geflüchtete Ukrainerin Anna Lohachova und deren Tochter Varvara Kinebas.