﻿Leipzig schickt mehr als 100 Stromgeneratoren nach Kiew

Die Stadt Leipzig und der Verein Ukraine-Kontakt helfen dabei, die nötigste Energieversorgung in Kiew aufrecht zu erhalten. 75 mobile Generatoren sind gerade in Leipzigs Partnerstadt angekommen, 40 weitere Geräte gehen demnächst auf die Reise. Der Transport birgt einige Hindernisse.

Leipzig/Kiew. 75 mobile Generatoren zur Strom- und Wärmeversorgung haben die Partnerstadt Kiew erreicht. Die Lieferung ist rund 100.000 Euro wert und wurde aus dem Sonderbudget der Stadt Leipzig sowie durch eine Förderung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) möglich. „Mit unserer anhaltenden Unterstützung wollen wir auch andere Kommunen motivieren, zu helfen“, erklärt Gabriele Goldfuß, Leiterin des Referates für Internationale Zusammenarbeit. Der Verein Ukraine-Kontakt bereitet derweil die Lieferung von weiteren 40 Generatoren vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Geräte der Stadt Leipzig waren bereits Ende vergangenen Jahres auf die Reise gegangen, doch der Weg in die ukrainische Hauptstadt erwies sich als außerordentlich kompliziert, sagt Goldfuß. Lange Schlangen an den Grenzen hätten für mehrere Tage Wartezeit gesorgt. Und auch beim Zoll habe die Ware 14 Tage gelegen, die Behörde hatte verschiedene Dokumente nachgefordert. Dabei sei schon die Beschaffung nicht einfach gewesen. „Der Markt ist leergefegt“, so die Referatsleiterin.

Die gespendeten Generatoren werden in Kiew unter anderem zur Stromversorgung von Wasserpumpen genutzt. © Quelle: Stadt Kiew

Doch zum Glück hat nun alles geklappt. Die 75 Geräte aus Leipzig sollen vor allem in Schulen, öffentlichen Gebäuden sowie für Wasserpumpen von Brunnen verwendet. Durch anhaltende Angriffe russischer Truppen auf die zivile Infrastruktur komme es weiterhin häufig zu Stromausfällen, was die Wasserversorgung der Menschen gefährde, so Goldfuß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Renate Voigt vom Verein Ukraine-Kontakt wartet inzwischen darauf, dass der nächste Transport starten kann; die Organisation hat rund 40 weitere Generatoren gekauft, die demnächst ebenfalls auf die Reise gehen sollen. Sie kommen vor allem in Schulen und sozialen Einrichtungen zum Einsatz, so Voigt. Die Ukraine setze auf kleinere Geräte – aus Sorge vor Sabotage oder anderweitige Zerstörungen durch russische Truppen, erläutert Goldfuß.

Letzte konzertierte Aktion im Winter

Die Städte Kiew, Obuchiw, Halytsch, Irpin, Solotonoscha, Turka, Volodymyr und Wyschgorod hatten bereits im Dezember Hilfslieferungen aus Sachsen erhalten. So waren an jede der Kommunen unter anderem jeweils Verbandsmaterial im Wert von 10.000 Euro, Medikamente im Wert von 5000 Euro sowie zehn Stromgeneratoren mit Benzinkanistern geliefert worden – in einer konzertierten Aktion von Freistaat, Deutschem Roten Kreuz, Sächsischem Städte- und Gemeindetag und der Sachsenland Transport & Logistik GmbH Dresden.

Goldfuß betont: „Es braucht einen langen Atem, aber wir dürfen die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht vergessen. Lieferungen wie diese sind für die Menschen überlebenswichtig – es ist wichtig, dass wir der Hilfe nicht müde werden und weiterhin unser Bestmöglichstes tun, um die Bevölkerung vor Ort in dieser schweren Zeit zu unterstützen.“ Die Referatsleiterin appelliert auch an die Leipzigerinnen und Leipziger, in der Unterstützung nicht nachzulassen: „Jeder Euro, der gespendet wird, geht in die zivile Infrastruktur.“ Die Stadt organisiert bereits die nächste Lieferung: In Kooperation mit einer Hilfsorganisation werden mehrere Schaumlöschfahrzeuge beschafft.

Europaweite Kampagne

Da Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Strom sind, hat sich das Europäische Parlament mit Eurocities, dem Netzwerk der mehr als 200 größten Städte Europas, zusammengetan, um die Kampagne „Generators of Hope“ zu starten. Die Kampagne ruft Städte dazu auf, Stromgeneratoren und Transformatoren zu spenden, um der Bevölkerung in der Ukraine zu helfen, den harten Winter zu überstehen. Weitere Informationen unter https://ukraine.europarl.europa.eu/en/support-for-ukraine/generators-of-hope