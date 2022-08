Die riesige Spendenwelle von Privatleuten unmittelbar nach Kriegsausbruch ist abgeebbt. Doch Sachspenden für die Kriegsgebiete in der Ukraine sowie für Geflüchtete in Leipzig sind weiterhin gefragt. Was im Hinblick auf den Winter gebraucht wird – und wo man es abgeben kann.

Das Spenden-Sammelzentrum an den Tierkliniken in Leipzig ist ziemlich leergefegt.

Leipzig. Nach Kriegsausbruch zeigten die Leipzigerinnen und Leipziger eine große private Spendenbereitschaft, die mittlerweile deutlich abgeebbt ist. Mit Blick auf den Winter werden aber weiterhin Sach- und Geldspenden gebraucht – einerseits direkt zum Transport in die Krisenregionen in der Ukraine, andererseits für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Leipzig untergekommen sind und eine eigene Wohnung gefunden haben.

Warme Sachen für Herbst und Winter

Der Verein Humanitäre Hilfe Ukraine (HHU) nimmtim Kohlrabizirkus weiterhin Sachspenden für die Kriegsgebiete in der Ukraine an. Gebraucht werden warme Sachen wie Schlafsäcke, Isomatten, Winterstiefel, Regenponchos, Thermodecken, Thermo-Unterwäsche, warme Socken, Anoraks und Fleecejacken, Regenmäntel und auch Standheizungen.

Nach wie vor benötigt werden außerdem haltbare Lebensmittel wie Konserven, Tütensuppen, Instant-Gerichte, Trockenfrüchte, Nüsse, Müsli- und Energieriegel, Kekse, Schokolade, Energydrinks, Tee, löslicher Kaffee und Hygieneprodukte für Männer und Frauen wie Zahnbürsten und Zahnpasta, Binden, Tampons, Rasierer, Rasierschaum, Duschgel, Seife sowie Babynahrung, Windeln und Feuchttücher und Medikamente wie Schmerzmittel oder Notfallmittel.

Spenden für Kriegsgebiete in der Ukraine

Die Spenden-Sammelstelle des Vereins Humanitäre Hilfe Ukraine befindet sich im Kohlrabizirkus, An den Tierkliniken 38. Geöffnet ist sie montags, mittwochs und freitags jeweils von 8 bis 16 Uhr. Über einen grünen Korridor werden die Sachspenden von Leipzig aus ohne Zwischenlager oder Umladung direkt in die Ukraine nach Lemberg transportiert und von dort aus in die Krisengebiete weitergeschickt. Die Transporte werden in Zusammenarbeit mit dem Verein "Leipzig helps Ukraine" organisiert. Alle Infos gibt es auch auf der Webseite des Vereins.

Sachspenden für Geflüchtete in Leipzig

Ein anderes Anliegen verfolgt der Verein "Pavillon der Hoffnung": Er sammelt Sachspenden für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Leipzig, die mittlerweile eine eigene Wohnung gefunden haben. Benötigt werden Haushaltsgegenstände aller Art: Teller, Tassen und Töpfe, Bettwäsche, Handtücher und Gardinen, Spielzeug und Schulbedarf. Auch warme Kleidung – mit Ausnahme von Babysachen – und haltbare Lebensmittel werden gern angenommen. Die Sammelstelle im "Pavillon der Hoffnung" befindet sich auf der Alten Messe, ehemalige Messehalle 14 (Puschstraße). Geöffnet ist derzeit montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr. Die Öffnungszeiten ab September werden auf der Webseite veröffentlicht. Übrigens können sich auch bedürftige Menschen anderer Nationalitäten Sachspenden abholen.