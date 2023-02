﻿Geflüchtete Varvara aus Kiew: „Ich warte auf Frieden in der Ukraine“ – Leipzig am Gedenktag

Am Jahrestag des Kriegsbeginns weht vorm Neuen Rathaus die blau-gelbe Fahne der Ukraine. Aufgezogen wurde sie von zwei Kindern, die mit ihrer Mutter aus Kiew geflüchtet sind. Am Freitagabend sollen Rathausturm und Völkerschlachtdenkmal in den Ukraine-Farben leuchten.

Leipzig. Für einen Gänsehaut-Moment sorgte die zehnjährige Varvara Kinebas am Freitagmittag vorm Neuen Rathaus. Das Mädchen wandte sich auf Deutsch an die rund 80 Versammelten beim Gedenkakt der Stadt Leipzig zum Jahrestag des Kriegsbeginns. „Ich vermisse Kiew, ich vermisse meinen Vater, meine Großeltern und meine Freunde. Meine beste Freundin lebt im Moment in Rumänien und ich weiß nicht, ob ich sie wiedersehe“, schilderte die Gymnasiastin ihre Gefühle. „Ich erinnere mich noch an die Angst, die wir im Schutzkeller hatten. Ich warte auf Frieden in der Ukraine“, sagte das Mädchen und bekam dafür viel Beifall.

Danke für Solidarität, Herzlichkeit und Hilfe

Anna Lohachova flüchtete mit ihren Kindern Georgii (7) und Varvara (10) vor fast einem Jahr aus Kiew geflüchtet und ist dankbar für die große Hilfsbereitschaft, die sie erlebte. © Quelle: Christian Modla

Zusammen mit ihrer Mutter und dem jüngeren Bruder ist Varvara vor fast einem Jahr aus Kiew geflüchtet. Die drei kamen zunächst bei einer deutschen Familie unter. Seit September wohnen sie in einer eigenen Wohnung in Markkleeberg. Mutter Anna Lohachova, Fotografin, lernt ebenfalls Deutsch. „Danke für eure großen Herzen und Wärme“, rief sie mit fester Stimme den Leipzigerinnen und Leipzigern zu.

Im vergangenen Jahr habe sie viel Unterstützung, Hilfe, Solidarität und Wärme erfahren. Bei der Flucht nach Deutschland dachte Anna noch, es wäre nur für ein paar Tage. Inzwischen seien Millionen Ukrainer in der ganzen Welt verstreut, Kinder wurden im Ausland geboren und kennen ihre Väter nur vom Handybildschirm. „Jahrestag“ bedeute, dass seit einem Jahr Ukrainer sterben – Soldaten an der Front, Zivilisten bei der Arbeit, beim Einkaufen oder im Schlaf.

Rathausturm und Völkerschlachtdenkmal in Farben der Ukraine

Zu Beginn des Gedenkaktes hatten Varvara (10) und ihr Bruder Georgii (7) die Flagge der Ukraine am Fahnenmast vorm Neuen Rathaus hochgekurbelt, zusammen mit Verwaltungs-Bürgermeister Ulrich Hörning (SPD). Und anschließend auch die Flagge des internationalen Städtenetzwerkes „Mayors for Peace“ – eine weiße Taube auf grünem Grund. Ab 17 Uhr soll am Freitag der Turm des Neuen Rathauses in den Farben der Ukraine angestrahlt werden, ab 18 Uhr auch das Völkerschlachtdenkmal.

In einer kurzen Ansprache dankte Bürgermeister Ulrich Hörning allen freiwilligen Helfern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die „das Wunder des Ankommens“ im Hauptbahnhof, im Kohlrabizirkus, in den Kirchen oder bei der Wohnungssuche möglich gemacht haben. Die Verwaltung habe es den Freiwilligen dabei nicht immer leicht gemacht. Aber der Leipziger Stadtrat habe ein in Deutschland beispielloses Hilfspaket für die Geflüchteten aus der Ukraine auf die Beine gestellt. Hörning vertrat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der in Berlin am Gedenkakt des Bundespräsidenten teilnahm.