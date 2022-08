﻿Ukrainer in Leipzig: „Wer jetzt zurückgeht, spielt im wahrsten Sinn ,Russisch Roulette’“

Am 24. August ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine exakt ein halbes Jahr alt. Wie geht es angesichts dieses Datums den beiden ukrainischen Familien in Leipzig, dessen neues Leben die LVZ begleitet? Valeriia Kolenko und Katerina Chylikina erzählen von ihren Bemühungen um Integration, von Erfolgen, Hoffnungen und Ängsten.

Leipzig. Es gibt Momente, in denen sich für Valeriia Kolenko das Leben gut anfühlt. Wenn sie beispielsweise ihrer Tochter Sofiia beim Training zusieht und spürt, wie die Achtjährige mit heiterer Ernsthaftigkeit in der Rhythmischen Sportgymnastik aufblüht. Wenn Sohn Ivan auf dem Rückweg von der Halle zur Straßenbahnhaltestelle ihre Hand nimmt. Momente von großer Innigkeit, Kraft und Optimismus innerhalb der Familie.

Natürlich kehrt regelmäßig die Sorge zurück – um die Zukunft ihrer Heimat, vor allem um ihren Mann Andrey, der in Kiew bleiben und Protagonist eines Krieges sein muss, der vor exakt einem halben Jahr begann. Ob sie damit gerechnet hat, dass die russischen Truppen so lange ihr Land bedrängen, kann die 39-Jährige nicht genau sagen. "Ich hatte keine konkrete Vorstellung von der Dauer des Krieges. Ich kann nur täglich hoffen und beten, dass er bald vorbei ist, dass wir gewinnen und möglichst wenig Menschen sterben."

Katerina Chylikina, geflüchtet aus Kiew: „Ich hätte nicht gedacht, dass der Krieg so lange dauert.“ © Quelle: Christian Modla

Sechs Monate Invasion. Bilder von Raketeneinschlägen, Toten, zerstörten Häusern, weinenden Menschen. Sie wohnen im Kopf, sie kommen aus dem eigenen Erleben und aus Nachrichten von Verwandten, die in der Ukraine geblieben sind. „Unfassbar und schmerzhaft ist das auch nach einem halben Jahr“, sagt Katerina Chylikina, ebenfalls aus Kiew, die Ende Februar mit ihrem Sohn Platon flüchtete. „Anfangs habe ich gedacht, der Krieg dauert drei oder vier Monate. Leider habe ich mich geirrt.“

Valeriia Kolenko und Katerina Chylikina, deren Leben in Leipzig die LVZ regelmäßig dokumentiert, sind mit ihren Kindern in den vergangenen Wochen weitere Schritte gegangen, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Nach dem Auszug aus dem Haus der deutschen Familie Mathiebe haben sich Valeriia und ihre Kinder in der eigenen Wohnung eingerichtet und fühlen sich wohl.

Die achtjährige Sofiia, die schon in ihrer Heimat leistungssportorientiert Rhythmische Sportgymnastik betrieb, hat bei der DHfK den richtigen Anlaufpunkt gefunden. Dreimal wöchentlich trainiert sie in der Halle der Sportwissenschaftlichen Fakultät. „Sie und die fünf anderen Mädchen aus der Ukraine haben sich wunderbar in die Gruppe eingefügt“, berichtet Trainerin Paulin Potschwadek.

Bei einem viertägigen Trainingslager in Halle im Juli war Sofiia dabei, auch beim nächsten in der kommenden Woche macht sie mit. „Eine bessere Brücke zwischen Sprachen und Nationalitäten als Sport gibt es nicht“, betont Potschwadek, die Deutsch und Sport auf Lehramt studiert. „Einige können inzwischen relativ gut Deutsch, ansonsten läuft die Kommunikation auch über Gestik reibungslos.“

Tägliches Telefonat mit Andrey in Kiew

Ivan, nach den Ferien Siebtklässler in einer ukrainischen Klasse, fühlt sich ebenfalls wohl. „Es ist toll, dass ich viele Freunde gefunden habe“, sagt er. Nahezu täglich telefoniert Valeriia mit ihrem Mann Andrey in Kiew. „Wenn wir hören, dass es ihm gut geht, sind wir beruhigt“, sagt sie. Momentan steckt sie in ihrem ersten Deutschkurs, eine andere große Hürde ist gerade überquert: Valeriia hat ihr Diplom als Psychologin in der Tasche. „Ich hoffe, einen Job zu finden, auch deshalb muss ich die neue Sprache können.“

Um dieses Ziel zu erreichen, kann es Katerina Chylikina gar nicht schnell genug gehen. „Mein Sohn und ich sprechen zu Hause oft Deutsch, hören deutsche Radiosender oder schauen Kinderfilme in einfacher Sprache“, erzählt die 38-Jährige, die vom Vater des Jungen schon vor der Invasion getrennt lebte. „Je schneller wir uns integrieren, desto leichter wird das Leben. Ich möchte den Alltag ohne Hilfe von außen meistern können.“

Ganz schnell Deutsch lernen

Noch immer arbeitet die Marketing-Fachfrau für ein paar Stunden in der kleinen Plagwitzer Videoproduktionsfirma sowie online für ihren Arbeitgeber Danfoss in Kiew. Die Selbstverordnung davor, dazwischen und danach heißt meist: Deutsch lernen. Auch deshalb hat Katerina wenig Freizeit, „aber am Wochenende fahre ich am liebsten an den Cospudener See“ – mal allein, mal mit dem seit Ende Juni zwölfjährigen Platon, der oft mit Freunden auf Achse ist.

Sowohl Katerina Chylikina als auch Valeriia Kolenko kennen zahlreiche Geflüchtete, die trotz anhaltender russischer Angriffe in die Ukraine zurückkehren – aus zwei sehr unterschiedlichen Gründen. „Einige quält das Heimweh“, erklärt Katerina, „andere sind zermürbt von der deutschen Bürokratie.“ Der Weg durch den Dschungel aus Anträgen, Nachweisen und Paragraphen sowie die teils monatelange Wartezeit auf die Aufenthaltsgenehmigung schreckt viele ab, auch wenn Deutsche sie dabei unterstützen.

Rückkehr ist noch undenkbar

Für keine der beiden Familien kommt eine Rückkehr derzeit in Frage. „Ich erinnere mich zu genau an die Todesangst“, sagt Katerina, „so etwas möchte ich nie wieder erleben und auch Platon nicht antun.“ Ihren nächsten Satz begleitet ein bitter-sarkastisches Lächeln: „Wer jetzt in die Ukraine zurückgeht, spielt im wahrsten Sinn ,Russisch Roulette’.“

Auch Valeriia findet, dass „es noch viel zu gefährlich ist. So lange das Land immer weiter zerstört wird, hat das keinen Sinn.“ Am 25. August – nur 24 Stunden, nachdem der Krieg ein halbes Jahr alt ist – wird Valeriia 40. Nach Feiern ist ihr nicht zumute. Doch an diesem Tag wird sie sich ganz besonders freuen, Andreys Stimme zu hören.