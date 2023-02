Valentyna Pilianska: „Ich muss etwas tun – um nicht an das Leid zu denken“

Leipzig. Seit der Krieg in ihrer Heimat tobt, hat Valentyna Pilianska keine ruhige Minute mehr. Anders hält sie das alles auch nicht aus: „Ich muss etwas tun – um nicht an das Leid zu denken.“ Sie hat die Flucht ihrer Mutter organisiert, Unterkünfte für Bekannte gesucht, Hilfsgüter besorgt. Jetzt unterstützt sie Ukrainer dabei, Start-up-Unternehmen zu gründen. Die 28-Jährige arbeitet für das „Public Value Hub“ in Leipzig, wo auch schon erste Ideen eingegangen sind: Ein Bewerber will provisorische Prothesen für Kriegsopfer per 3D-Drucker herstellen, ein anderer Ballonfahrten für Veteranen anbieten.

Die Bewerbungsphase läuft noch. Aber sobald die 15 finalen Projekte feststehen, bekommen die Neugründer in mehrwöchigen Kursen Nachhilfe in Buchhaltung, Marketing oder Unternehmensführung. Am Ende soll ein Businessplan stehen, die Möglichkeit Gelder zu generieren, etwa über Investoren oder offizielle Fördertöpfe. Doch für Valentyna Pilianska geht es um so viel mehr: „Die Menschen kommen als Flüchtlinge nach Deutschland, sind erstmal abhängig. Aber viele möchten raus aus dieser Rolle – so schnell wie möglich. Und sie wollen ihr Land unterstützen.“