﻿Umbau des Leipziger Straßenbahnnetzes: Auf diesen vier Strecken fahren die ersten XXL-Bahnen

Leipzig. Etwa 1,1 Milliarden Euro wird Leipzig in den massiven Umbau des Straßenbahnnetzes investieren. Damit breitere Züge künftig mehr Menschen gleichzeitig transportieren können, sollen überall in der Stadt die Gleisabstände verbreitert, Straßenräume neu organisiert sowie parallel unterirdische Leitungen saniert werden. Nicht weniger als 70 einzelne Bauprojekte umfasst das bis ins Jahr 2037 ausgelegte Mammutprogramm. Dabei werden die neuen Bahnen nicht im Block, sondern nach und nach auf konkreten Linien eingesetzt. Für vier Strecken gibt es bereits Startzeiten.

Los geht es für die zwölfachsigen, jeweils auf beiden Seiten mit zwei Sitzreihen bestückten XXL-Bahnen demnach 2025 auf der Linie 16 vom Messegelände bis nach Lößnig. Die gut 15 Kilometer lange Strecke von Nord nach Süd ist eine der wichtigsten Achsen durchs Stadtgebiet – und bereits jetzt praktisch für den Einsatz der neuen Bahnen breit genug. Allerdings werden die im Werk in Heiterblick produzierten Züge vom Typ NGT12+ eben erst in zwei Jahren fertig sein.

Der Ausbau des Leipziger Straßenbahnnetzes bis 2026. Grün: Abschnitte, die für die Bahnen der Linie 15 bereits fertiggestellt sind. Blau: Baustellen, die noch bis 2026 fertiggestellt werden müssen. © Quelle: Stadt Leipzig

Auf den Linien 15, 11 und 3 warten noch zahlreiche Umbauten

Ein Jahr nach Einführung auf der Linie 16 soll die Kapazitätserweiterung dann auf der Linie 15 von Meusdorf nach Miltitz ins Rollen kommen. Auf dieser gut 17 Kilometer langen Strecke von Südost nach West gibt es aktuell aber noch zwei Abschnitte, die bis zum Start im Jahr 2026 umgebaut werden müssen: die Zeppelinbrücke in der Jahnallee sowie ein Teil der Prager Straße. Ursprünglich war vorgesehen, mit der Überführung über das Elsterbecken bereits in diesem Jahr zu beginnen. Aufgrund unwirtschaftlicher Angebote musste der Baustart allerdings verschoben werden. Aktuell ist von einer Sanierung zwischen 2024 und 2026 die Rede. Die ebenfalls noch für breitere Bahnen umzubauende Prager Straße wird dann 2025 in Angriff genommen.

Als dritte Strecke mit XXL-Bahnen folgt laut Plan im Jahr 2027 die Linie 11 von Schkeuditz nach Markkleeberg Ost. Hier ist der südliche Teil der insgesamt 22 Kilometer umfassenden Strecke durch Connewitz, die Südvorstadt und die City bereits geräumig genug – ganz im Gegensatz zum nördlichen Teil. Vor allem auf der durch Gohlis und Wahren führenden Georg-Schumann-Straße müssen diverse Gleisabschnitte verbreitert werden – inklusive Komplettumbau des Straßenraums. Vier Bauphasen sehen die Pläne allein auf dieser Magistrale vor, allesamt zu realisieren zwischen 2026 und 2027. Zudem gehe es im selben Zeitraum in der Halleschen Straße und in Richtung Endstelle Schkeuditz weiter, heißt es aus dem Neuen Rathaus.

Der Ausbau des Leipziger Straßenbahnnetzes bis 2028. Grün: Abschnitte, die für die Bahnen der Linie 3 bereits fertiggestellt sind. Blau: Baustellen, die noch bis 2028 fertiggestellt werden müssen. © Quelle: Stadt Leipzig

Verkürzte Planverfahren – im Notfall wird es eingleisig

Ähnlich umfangreich wie bei der Linie 11 sind die Barrieren für breitere Bahnen bislang noch auf der Linie 3 zwischen Knautkleeberg und Taucha beziehungsweise Sommerfeld. 2028 sollen die Züge auf der gut 20 Kilometer langen Strecke von Südwest nach Nordost fahren können – vor allem in Plagwitz, Klein- und Großzschocher fehlen dafür aber noch einige Abschnitte.

Die Dieskaustraße soll 2024, 2026 und 2027 umgebaut werden, die Zschochersche Straße 2027 bis 2028 – inklusive der Kreuzung am Felsenkeller. Kurz vor der Inbetriebnahme 2028 sollen dann auch die noch zu schmalen Abschnitte in der Paunsdorfer Allee und in Taucha folgen.

Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) hat in einer Neubewertung der Zeitabläufe alle genannten Streckenabschnitte zu sogenannten Fokusprojekten priorisiert, bei denen Planungsverfahren verkürzt werden sollen und auf die – wie es heißt – „klassische Ämterbeteiligung“ verzichtet werden soll. Kommt es dennoch zu Bauverzögerungen und sollten Streckenabschnitte noch nicht gleichzeitig in beiden Richtungen befahrbar sein, könnte es dort vorübergehend auch erst einmal eingleisig zugehen – mit Ampelschaltung.

