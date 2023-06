Umbau des Stadionumfelds und Fehlereingeständnis der Polizei - der Donnerstag in Leipzig

Leipzig. Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

egal ob bei Spielen des Leipziger Fußball-Bundesligisten, bei Konzerten auf der Festwiese oder zu Veranstaltungen in Arena und Stadion: Am Sportforum sind Leipzigs Verkehrsprobleme regelmäßig wie in einem Brennglas zu erleben. Tausende strömen ins Areal im Zentrum-West, Blechlawinen verstopfen Straßenzüge, Autos werden widerrechtlich im Naturschutzgebiet geparkt, Straßenbahnen sind überfüllt, einen U-Bahn-Anschluss gibt es bislang nicht. Das muss sich kurz- und langfristig ändern, sagt auch die Stadtverwaltung.

Heute hat Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) einen Rahmenplan für die Umgestaltung des Stadionumfelds zwischen Lindenau, Elsterflutbecken und Waldstraßenviertel vorgestellt. In einem ersten Schritt sollen die Asphaltoberfläche erneuert, Radabstellplätzte installiert sowie mehr Grün entstehen. Langfristig ist unter anderem auch ein neues Parkhaus geplant. Mein Kollege Mathias Orbeck hat die Pläne intensiv studiert und zugehört, was der Baubürgermeister noch in Aussicht gestellt hat.

Der selbst ernannte „Tag X“ in Leipzig liegt inzwischen fast drei Wochen zurück. Seither hat die Polizei die Ereignisse intern aufgearbeitet – während sich die Kritik von Außen vor allem an der zehnstündigen Einkesselung von 1000 Personen erhitzte. Gestern hat Polizeipräsident René Demmler nun die Ergebnisse der Auswertung präsentiert und dabei auch eigene Fehler eingeräumt. Dabei dankte er auch den ehrenamtlichen Demo-Sanitäterinnen und -Sanitätern.

Die Demo-Sanitäter haben alles gemacht. Sie haben Wasser verteilt, Nahrung verteilt, auch warmes Essen, Decken organisiert. Faktisch erfolgte die Versorgung der Umschlossenen nur durch die Demo-Sanis. René Demmler, Leipziger Polizeipräsident

Dazu gab es auch mehr Details zum Umfang des Einsatzes und zu den Straftaten. Ich will nicht spoilern, aber am 3. Juni waren nicht weniger als 17 Wasserwerfer auf den Straßen Leipzigs unterwegs. Unseren Bericht vom dreistündigen Termin im Lagezentrum lesen Sie hier.

Bild des Tages

Sogenannte „Superzellen“ bringen am Donnerstag eine große Gewitterfront mit Platzregen, Sturm und Hagel nach Deutschland. Auch Leipzig und die Region bleiben davon am Abend wohl nicht verschont. Acht Sie auf ihre Sicherheit! © Quelle: Bernd März/dpa





Einen Überblick über die Wetterlage in der Region hat meine Kollegin Fabienne Küchler recherchiert.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Neue Hoffnung für den „Harthkanal“: Im Neuseenland gibt es eine Initiative, um doch noch eine schiffbare Gewässerverbindung zwischen Cospudener See und Zwenkauer See ausheben zu können. Im Neuseenland gibt es eine Initiative, um doch noch eine schiffbare Gewässerverbindung zwischen Cospudener See und Zwenkauer See ausheben zu können. Wie mein Kollege Florian Reinke schreibt, wurde eine neue Machbarkeitsstudie angekündigt . Auch die Sächsische Landesregierung sei bereits mit im Boot.

Millionen für drei Wahrzeichen der Industriekultur: Der Kohlrabizirkus, das ehemalige Elektrizitätswerk Leipzig Süd und die „Sack‘sche Villa“ im Robert-Koch-Park erhalten Bundeshilfen. Mit Geldern des Freistaates stünden insgesamt 11,4 Millionen Euro zur Verfügung, hieß es aus Dresden. Der Kohlrabizirkus, das ehemalige Elektrizitätswerk Leipzig Süd und die „Sack‘sche Villa“ im Robert-Koch-Park erhalten Bundeshilfen. Mit Geldern des Freistaates stünden insgesamt 11,4 Millionen Euro zur Verfügung, hieß es aus Dresden. Fabienne Küchler hat auch hier alle Infos zusammengetragen

Gutachten zum Staub beim Gießerei-Abriss: Beim Abbruch einer Industrieanlage an der Merseburger Straße in Leipzig-West ist sehr viel Staub aufgewirbelt worden. Anwohner sorgen sich seither um ihre Gesundheit. : Beim Abbruch einer Industrieanlage an der Merseburger Straße in Leipzig-West ist sehr viel Staub aufgewirbelt worden. Anwohner sorgen sich seither um ihre Gesundheit. Jetzt gibt es erste Ergebnisse eines Gutachtens , wie Klaus Staeubert schreibt.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Erinnerung an Leipzigs Ez-Chaim-Synagoge: Bei den Novemberpogrommen 1938 brannten die Nationalsozialisten auch die Synagoge im Zentrum-West nieder. Am Freitag (13 Uhr) wird an der Giebelwand des Nachbargebäudes (Apels Garten 4) Bei den Novemberpogrommen 1938 brannten die Nationalsozialisten auch die Synagoge im Zentrum-West nieder. Am Freitag (13 Uhr) wird an der Giebelwand des Nachbargebäudes (Apels Garten 4) ein großes Innenraumfoto der Ez-Chaim-Synagoge eingeweiht

Lange der Nacht der Wissenschaften: Unter dem Motto „Leipzig weiß Bescheid“ laden ab 17 Uhr insgesamt 114 Forschungseinrichtungen Unter dem Motto „Leipzig weiß Bescheid“ laden ab 17 Uhr insgesamt 114 Forschungseinrichtungen in der Messestadt zum Staunen, Forschen und Experimentieren ein

Weltbester Loser-Pop aus Sachsen-Anhalt: Wer aus Sachsen-Anhalt kommt, wird oft sogar in Sachsen verlacht. Ich spreche da aus Erfahrung. Insgeheim hören wir Sachsen-Anhalter im Exil dann immer die Lieder von Sorry 3000 und greifen zum Nasenspray. Warum das alles? Am besten selbst erleben, Wer aus Sachsen-Anhalt kommt, wird oft sogar in Sachsen verlacht. Ich spreche da aus Erfahrung. Insgeheim hören wir Sachsen-Anhalter im Exil dann immer die Lieder von Sorry 3000 und greifen zum Nasenspray. Warum das alles? Am besten selbst erleben, am Freitagabend im Ilses Erika





Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend,

Ihr Matthias Puppe

Chef vom Dienst

