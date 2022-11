﻿Umbau Prager Straße: Leipzigs Bauamt verteidigt Vorhaben gegen Kritik

Leipzig. Soll die Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsweg zweispurig bleiben oder nur noch eine Spur in jede Richtung haben? Die öffentliche Kritik an dem Plan ist groß – doch Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) meint auf LVZ-Anfrage, am einspurigen Umbau führe kein Weg vorbei. Denn die von LVZ-Lesern vorgeschlagenen Korrekturen an den städtischen Planungen stünden nicht im Einklang mit Ratsbeschlüssen und würden auch planungsrechtliche Probleme verursachen.

Warum erarbeitet die Stadt Pläne für die Einengung einer Straße, auf der täglich mehr als 24.000 Autos rollen?

„Weil der Stadtrat im Jahr 2018 ein Nachhaltigkeits-Szenario und 2020 mit der Mobilitätsstrategie 2030 dessen Umsetzung beschlossen hat“, antwortet der Baubürgermeister. Die Stadtverwaltung dürfe deshalb „nicht nur den Kfz-Verkehr betrachten, sondern ganz besonders die Entwicklung des ÖPNV und des Fuß- und Radverkehrs unterstützen“. Die Prager gehöre auch zum Hauptnetz Rad. „Wir folgen damit auch dem Stadtratsbeschluss zum Antrag ,Verbesserung der Radwegesituation Prager Straße’.“

Wohin soll der Verkehr ausweichen, der nicht mehr durch die Prager Straße rollen kann?

Die Verkehrsprognose der Stadt besagt, dass nach dem Umbau nur wenige Autofahrer ausweichen werden. Dann würden dort täglich nur etwa 2000 bis 3000 Fahrzeuge weniger unterwegs sein, heißt es. Einige Ausweicher würden über die A 14, A 38 und B 2 fahren, andere über die Connewitzer, Zwickauer oder die Holzhäuser Straße. Um die Autobelegung deutlicher zu reduzieren, müssten perspektivisch die Angebote „der Verkehrsmittel des Umweltverbundes“ weiter verbessert werden und Autofahrer zum Umsteigen bewegen.

Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). © Quelle: André Kempner

Warum schafft die Stadt nicht erst attraktive Alternativen für Autofahrer und baut später um?

Es seien sehr viele Projekte nötig und die dafür erforderlichen Kapazitäten müssten entsprechend priorisiert werden, so Bürgermeister Dienberg. In einem ersten Schritt sollen deshalb auf der Linie 15 „zeitnah“ breitere Straßenbahnen eingesetzt werden. Mittelfristig werde eine Angebotsausweitung und eine Neukonzeption des LVB-Liniennetzes verfolgt. „Hier ist denkbar, dass auch Angebots-Verbesserungen im Busnetz in Richtung Herzklinikum oder Liebertwolkwitz erfolgen und damit die Zubringer zur Straßenbahn gestärkt werden“, so Dienberg.

Darüber hinaus würden Stadt und Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) aktuell auch an einer „prioritären Einordnung“ der „Netzerweiterungen zur Straßenbahnanbindung der Kliniken in Probstheida und der Straßenbahnanbindung von Liebertwolkwitz/Großpösna“ arbeiten. „Es ist keine Option, mit dem Umbau der Prager Straße zu warten, bis Netzerweiterungen der Straßenbahn das ÖPNV-Angebot ausdehnen“, betont der Bürgermeister.

Wie will die Stadt die Nachbarviertel vor Schleichverkehr schützen?

„Das Verkehrs- und Tiefbauamt hat die erwartbaren Schleichverkehre im Blick“, sagt Leipzigs oberster Verkehrsplaner dazu. „Wie immer bei größeren Bauprojekten wird die Verkehrsführung nach dem Baustart evaluiert und optimiert.“

Warum entsteht für die Straßenbahn ein Rasengleis und kein Pflastergleis, auf dem Rettungswagen fahren können?

Rettungsfahrzeuge sollen im Notfall die geplanten Radstreifen überführen, heißt es im Rathaus. Das Rasengleis sei notwendig, weil sich Leipzig mit seiner strategischen, kommunalpolitischen Zielsetzungen zu einer nachhaltigen Entwicklung bekannt habe. Wegen des „Sofortmaßnahmenprogramms zum Klimanotstand 2020“ sei auch der Straßenraum für Anpassungsmaßnahmen zu nutzen. „Rasengleise beeinflussen im Regelfall die Lärmminderung, Feinstaubbindung, Verbesserung des Stadtklimas, Minderung des Versiegelungsgrades und die Erhöhung der Versicherungsfähigkeit“, so Dienberg.

Die Prager Straße wird täglich von etwa 24.000 Fahrzeugen frequentiert. © Quelle: André Kempner

Droht bei Großveranstaltung künftig in der Prager Straße eine Verkehrsüberlastung?

Temporäre Ereignisse könnten laut Thomas Dienberg nicht als planerische Grundlage angesetzt werden. „Je nach Notwendigkeit sind hierzu entsprechende temporäre Maßnahmen vorzusehen.“

Könnte die Stadt nicht auf einen der beiden Gehwege verzichten und dafür alle Autospuren erhalten?

Dies sei keine Option, sagt der Baubürgermeister. An Trassen wie der Prager Straße seien Gehwege „grundsätzlich überall erforderlich“. Sie seien unabdingbar, um die Verkehrssicherheit der zu Fuß Gehenden zu gewährleisten. Ein Verzicht des Gehwegs auf einer Seite würde auch im Widerspruch zu den Zielen der vom Stadtrat beschlossenen Fußverkehrsstrategie stehen. Diese lege fest, dass Gehwege „zwingend beidseitig und mit einer entsprechenden Breite vorzuhalten“ sind.

Wie sieht der Fahrgastverband Pro Bahn das Projekt?

Der mit dem Umbau mögliche Einsatz breiterer Straßenbahnen macht durch mehr Platz im Inneren viel zügigeres Aus- und Einsteigen möglich, sorge also für mehr Pünktlichkeit auch bei hoher Nachfrage, heißt es in einer Erklärung des Verbandes. „Zukünftiges Fahrgastwachstum, zum Beispiel durch die Einführung des deutschlandweit gültigen 49-Euro-Tickets, kann so leicht durch Taktverdichtungen bewältigt werden“, sagt Carsten Schulze-Griesbach, Referent für die Region Leipzig/Halle. Nicht nur das Rasengleis werde analog den angrenzenden Abschnitten für weniger Lärm und ein besseres Mikroklima sorgen. Auch die deutlichen Verbesserungen für Fuß- und Radverkehr seien elementar wichtig für einen leicht erreichbaren ÖPNV.

