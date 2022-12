﻿Umbau Prager Straße: Leipziger Wirtschaftskammern äußern Kritik

Im Zuge der geplanten Umbaumaßnahmen auf der Prager Straße soll der Autoverkehr einspurig werden. Dieses Vorhaben kritisieren die Leipziger Wirtschaftskammern und haben nun in einem Schreiben an die Stadtratsfraktionen ihre Bedenken geäußert.

Leipzig. Seit Bekanntgabe der Umbaupläne für die Prager Straße hat es viel öffentliche Kritik, aber auch Zuspruch für das Vorhaben der Leipziger Stadtverwaltung gegeben. Zwischen "An der Tabaksmühle" und "Friedhofsgärtnerei" soll die Prager Straße von zwei auf eine Fahrspur für den Autoverkehr reduziert werden. Das Projekt soll nun dem Stadtrat zur Diskussion und Beschlussfassung vorgestellt werden.

Im Vorfeld dieses Beschlusses haben die Leipziger Wirtschaftskammern ihre Kritik an den geplanten Umbaumaßnahmen geäußert. Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig und Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, erklären in einem gemeinsamen Schreiben an die Leipziger Stadtratsfraktionen ihre Bedenken zu dem Vorhaben. Sie appellieren, nicht „vorschnell dem Vorschlag der Verwaltung zuzustimmen, sondern zu diesem Vorhaben eine ausführliche Diskussion zu den möglichen Umbauvarianten zu führen.“

Trotz der erforderlichen Gleisverbreiterung zur Aufwertung des ÖPNV müsse die Zielstellung für den Umbau lauten, die Einschränkungen für den Autoverkehr und somit für den Wirtschaftsverkehr – bei größtmöglicher Erhaltung des Baumbestands sowie Verbesserungen für den Radverkehr – so gering wie möglich zu halten, hieß es in dem Schreiben. Dieser Anforderung werde nach Auffassung der beiden Kammerpräsidenten keine der aktuell vorgeschlagenen Varianten gerecht.

Prager Straße in Leipzig soll 2024 und 2025 umgebaut werden

Bereits Anfang November hatte Matthias Forßbohm sich in der LVZ gegen ein Fahrspurreduzierung ausgesprochen. Denn mit einer einspurigen Prager Straße würde eine weitere leistungsfähige Verkehrsader in den Süden fehlen. Für tausende Ein- und Auspendler sowie den gewerblichen Verkehr sei dies nicht akzeptabel, so der Handwerkskammer-Präsident.

Das für 2024 und 2025 vorgesehene Bauvorhaben in dem Abschnitt auf der Prager Straße soll künftig den Einsatz von 2,40 Meter breiten Wagenzügen der Straßenbahnlinie 15 ermöglichen. Durch diese Neugestaltung könne die Lücke zwischen den bereits jetzt für breitere Wagenzüge geeigneten Abschnitten der Südost-Magistrale geschlossen werden, so Bau-Bürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Außerdem sei ein Radfahrstreifen auf der Fahrbahn vorgesehen und die Gehwege sollen vergrößert werden. Auch die vorhandene Baumallee würde in den Plänen erhalten bleiben.