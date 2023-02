Umfangreiche Warnstreiks in und um Leipzig angekündigt - Das war der Mittwoch

Für Leipzig und die Region sind für Freitag umfangreiche Warnstreiks angekündigt worden, die viele Bereiche des öffentlichen Lebens einschränken sollen. Was auf die Leipziger zukommt, und was sonst noch wichtig war am Mittwoch, lesen Sie hier:

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Kitas und Horte bleiben geschlossen, Straßenbahnen und Busse stehen still, Behörden und Stadtverwaltung sind nicht zu erreichen: dieses Szenario ist in so einer Art für Freitag in Leipzig angekündigt worden. Leipziger und die Menschen in der Region müssen mit erheblichen Auswirkungen eines Warnstreiks rechnen. Nachdem die Gewerkschaft Verdi bei ihrem Ringen für bessere Bezahlung im Öffentlichen Dienst bereits Ausstände im Leipziger Nahverkehr, in kommunalen Kindertagesstätten und in den Schulhorten angekündigt hatte, soll der Arbeitskampf nun auf zahlreiche andere Bereiche ausgeweitet werden.

Welche Kitas und Horte konkret vom Streik betroffen sein werden, haben wir hier schon mal für Sie zusammengetragen. Die Gewerkschaft sprach am Mittwoch außerdem von streikenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung Leipzig, bei der Sparkasse, in der Agentur für Arbeit, in der Stadtreinigung, in der kommunalen Behindertenhilfe und in der Stasi-Unterlagenbehörde. Darüber hinaus wollen sich auch die Gemeindebehörden in Brandis, Schkeuditz, Mockrehna sowie die Verwaltung des Landkreises Leipzig am Arbeitskampf beteiligen.

Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ringen um mehr Lohn. Gewerkschaft Verdi und Beamtenbund dbb fordern ein Plus von 10,5 Prozent auf dem Lohnzettel – mindestens aber 500 Euro pro Monat. Bislang gibt es kein Angebot der Arbeitgeberseite. Am Freitag wird deshalb erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Welche Bereiche sollen bestreikt werden? Welche Einschränkungen im Nahverkehr sind denkbar? Wie lange soll gestreikt werden? Mein Kollege Matthias Puppe hat die wichtigsten Fragen und Antworten zum drohenden Warnstreik in und um Leipzig am Freitag in einem FAQ für Sie aufbereitet.

Bild des Tages

Der Sachsenbeach fand im Vorjahr im Mai auf dem Leipziger Augustusplatz statt – nun rückt das Turnier in den April. © Quelle: Dirk Knofe

„Sandkasten“ Augustusplatz: Auf dem Leipziger Augustusplatz ist auch in diesem Jahr der Sachsenbeach zu Hause. Das laut Veranstalter deutschlandweit größte Beachvolleyball-Event umfasst über 20 verschiedene Turniere, von Spaß bis Wettkampf ist für alle etwas dabei. Warum Sachsenbeach bereits im April startet

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Bei aller Enttäuschung freuen wir uns für Halle und ganz Mitteldeutschland. Der mitteldeutsche Raum wird insgesamt profitieren, auch Leipzig. Burkhard Jung, Oberbürgermeister Leipzigs, zur Jury-Entscheidung, das Zukunftszentrum zur Deutschen Einheit nicht für Leipzig und Plauen, sondern für Halle/Saale zu empfehlen.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Fortsetzung im Prozess um Mordkomplott in Leipzig. Wer hat 2014 einen Geschäftsmann getötet und in der Dessauer Straße in Leipzig verscharrt? Schon einmal hat das Landgericht Leipzig den Fall aufklären wollen, bis der Prozess 2020 nach 75 Verhandlungstagen platzte. Am Donnerstag soll der neue Prozess dazu weiterverhandelt werden. Wer hat 2014 einen Geschäftsmann getötet und in der Dessauer Straße in Leipzig verscharrt? Schon einmal hat das Landgericht Leipzig den Fall aufklären wollen, bis der Prozess 2020 nach 75 Verhandlungstagen platzte. Am Donnerstag soll der neue Prozess dazu weiterverhandelt werden. So ist der Stand der Dinge in diesem Fall.

Eröffnung der Ausstellung der Studierenden der Leipziger Kunsthochschule. Am Donnerstag beginnt der Rundgang in der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst – mit Ausstellungen, Lesungen, Party – und sehr viel mehr. So groß war der Rundgang noch nie. Am Donnerstag beginnt der Rundgang in der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst – mit Ausstellungen, Lesungen, Party – und sehr viel mehr. So groß war der Rundgang noch nie. Mein Kollege Jürgen Kleindienst weiß bereits im Detail, was es zu erleben gibt.

Vergabe des Internationalen Caroline-Neuber-Stipendiums der Stadt Leipzig an die australische Künstlerin und Regisseurin Samara Hersch. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit einem Preisgeld von 5000 Euro und einem Arbeitsstipendium in Leipzig im Wert von bis zu 10.000 Euro für Arbeits- und Produktionsmittel sowie Lebenshaltungs- und Reisekosten verbunden. Die Auszeichnung erinnert an die Theaterreformerin Friederike Caroline Neuber, die 1727 das sächsische Privileg erhielt, in Leipzig ein festes Theater zu errichten.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwochabend,

Ihre Ina Schwarzbrunn, Chefin vom Dienst

Abonnieren Sie auch

Familie

Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach.

Hier abonnieren