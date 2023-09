Eine autofreie Innenstadt wäre auch in Leipzig denkbar. Passanten im Zentrum sprechen von Vorteilen wie Sicherheit und mehr Ruhe. Es gibt aber auch Bedenken. Die LVZ hat sich umgehört.

Leipzig. In Leipzig wird sie immer wieder diskutiert, in Hannover steht sie jetzt auf der Agenda: eine autofreie Innenstadt. In der niedersächsischen Hauptstadt soll im Inneren des Innenstadtrings kein Individualverkehr mit dem Pkw mehr erlaubt sein, so die Pläne von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Ausnahmen stellen etwa Lieferverkehr und Anwohnende dar. Ein gutes Vorbild für Leipzig? Die LVZ hat sich in der Stadt umgehört.