﻿Umland-Städte hängen Leipzig bei der Kaufkraft ab

Die Kaufkraft in Leipzigs Nachbarkommunen liegt deutlich über der in der Großstadt Leipzig, zeigt eine Untersuchung des Freistaats. Profitieren können die Händler vor Ort aber nur bedingt. Experten sind sich einig: Soll Kaufkraft auch in Zukunft in den kleineren Innenstädten verbleiben, müssen sich die Städte verändern. Die Pläne liegen auf dem Tisch.

Rathausstraße in Markkleeberg: Leipzigs Umland hat eine höhere Kaufkraft als die Großstadt – doch der Handel in den Kleinstädten kann nur bedingt profitieren.

Leipzig. Heike Starsch, Leiterin der Modeboutique „Mico“ in Markranstädt, kennt ihre Kunden – und wenn sie das sagt, meint sie nicht, wen sie im Laden schon mal gesehen hat. Die Verkäuferin weiß genau, was die Kundschaft will. „Ich habe klar im Kopf: Diese Kundin mag kein Blau, diese kein Grün und diese Kundin mag es nicht, wenn die Kleidung eng sitzt“, sagt sie. „Das ist etwas, was man online nicht bekommt.“ Die Boutique „Mico“ vertreibt eher hochpreisige Kleidung – und so wird in der Kleinstadt hinter vorgehaltener Hand schon mal gemunkelt: Funktioniert das? Eine Modeboutique am Stadtrand von Leipzig?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Wahrheit gehört zum einen, dass „Mico“ auch in der Leipziger City vertreten ist, und es zum anderen um die Kaufkraft rund um Leipzig gar nicht so schlecht steht. Im Gegenteil. Zahlen des „Handelsatlas für den Freistaat Sachsen“ zeigen, dass die kleinen Nachbarstädte Leipzigs eine größere Kaufkraft aufweisen als die Messestadt selbst. Die Rede ist hier von der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft: Sie gibt im Grunde an, wie viel Geld Haushalten für Einkäufe zur Verfügung steht.

Porträt von Heike Starsch in der Boutique „Mico“ in Markranstädt © Quelle: André Kempner

Während die Großstadt im Jahr 2021 auf eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft von 6254 Euro pro Jahr und Kopf kommt, liegt diese in Markkleeberg mit fast 7500 Euro sogar über dem Bundesschnitt. Markranstädt kommt auf rund 6700 Euro, Taucha auf 7000 Euro. Denn das Leipziger Umland wächst: Auch wohlhabende Familien ziehen vermehrt an den Stadtrand und suchen Ruhe – schätzen aber zugleich die enge Anbindung an die Stadt Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel Kaufkraft fließt in die Großstadt ab – und zunehmend in den Online-Handel

Die Frage ist nur: Nützt eine hohe Kaufkraft den Händlern in den kleineren Zentren überhaupt? Und was tun die Händler, um die Kunden nicht an die große Stadt zu verlieren?

Experten meinen: Zumindest Letzteres ist oft ein aussichtsloses Unterfangen. Denn die Großstädte profitierten immer. „Es ist normal, dass viel Kaufkraft in ein Oberzentrum wie Leipzig fließt. Das liegt in der Natur der Sache“, sagt Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer der Leipziger Geschäftsstelle des Handelsverbandes Sachsen. Und er betont: „Aber natürlich wollen die Händler in den Mittel- und Grundzentren ihre Kunden binden.“

Warum Markkleeberg bei der Kaufkraft vorn liegt

Das trifft auch auf Markkleeberg zu, die Stadt mit der größten Kaufkraft im Umland. Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) führt das auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Beliebtheit als Wohnort zurück. Diese resultiere aus den „hervorragenden Standortfaktoren“ und auch aus der Nähe zur Stadt Leipzig. „Bereits vor über 100 Jahren ließen sich Geschäftsleute aus Leipzig in den Vorort-Kommunen nieder. Nach der Wende setzte dieser Effekt wieder ein. Viele wohlhabende Menschen genießen die Vorzüge des Wohnens im Umland“, sagt Schütze. Aber auch er gesteht: Zum Großteil fließe diese Kaufkraft ab – und Schütze meint damit das Oberzentrum Leipzig genauso wie den Online-Handel.

Katrin Kahn in der „Süßen Boutique“ in Markkleeberg: „Kunden wollen gute Qualität und Beratung“ © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf die Händler kommt es also an, wenn es darum geht, Kunden zum Einkaufen im Ort zu halten. Wie das in der Praxis funktionieren kann, zeigt Katrin Kahn aus Markkleeberg. Sie leitet seit 20 Jahren die „Süße Boutique“ in der Großen Kreisstadt und hat eine feste Klientel aufgebaut. „Kunden wollen, auch wenn es alles online gibt, gute Qualität und Beratung“, konstatiert sie. Auch jüngere Leute kämen in ihre Geschäft, würden schnell zu Stammkunden. „Die Leute entscheiden mit mehr Bewusstsein. Sie wissen, dass sie gute Qualität bekommen. Man muss also nichts zurückschicken.“

Die Umstände wirken trotzdem auf das Geschäft. Krisen, Corona und Baustellen vor der Ladentür: „Im Einzelhandel gibt es immer Hochs und Tiefs“, betont Katrin Kahn.

In den kleinen Städten wird der kurz- und mittelfristige Bedarf gedeckt

Als krisenfest erweist sich hingegen der Lebensmitteleinzelhandel, der freilich auch zu den Erscheinungsbildern in den Städten rund um Leipzig gehört. „An den kleineren Standorten wird vorrangig der Grund- und teilweise der mittelfristige Bedarf gesichert“, erläutert Eddy Donat von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung. Im mittelfristigen Bedarf sehe es dann oft bereits dünner aus, so der Experte aus Markranstädt. Es gebe Optiker, vielleicht auch Schuhläden, ein oder zwei Bekleidungsgeschäfte, Händler für Schreibwaren und Bücher. Darüber hinaus sei die Auswahl begrenzt. „Das ist auch den Kunden geschuldet: Die wollen ein breites Angebot – und deshalb zieht es sie in die nächst größere Stadt – oder in die Shoppingcenter.“

Lesen Sie auch

Diese Konkurrenzsituation veranlasst Händlerinnen und Händler denn auch, kreativ zu werden. Birgit Leo, Inhaberin des Schkeuditzer Geschäfts „Leo Leben genießen und Freude schenken“, hatte schon mal auf einen Online-Shop gesetzt. Inzwischen wird der aber nicht mehr betrieben: „Das schaffe ich personell auch gar nicht“, sagt die Geschäftsfrau. Sie teilt nun lieber im WhatsApp-Status, wenn sie auf Messen unterwegs ist und etwas Neues entdeckt. Auch ihr Schaufenster ist in jüngster Zeit wichtiger geworden. „Am Wochenende spazieren die Leute vorbei und kommen die nächsten Tage in den Laden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Birgit Leo ist Inhaberin vom Geschäft „Leo Leben genießen und Freude schenken“ in Schkeuditz – und hält Kunden über ihren WhatsApp-Status auf dem Laufenden. © Quelle: Michael Strohmeyer

„Auch Leipziger fahren in ein Mittelzentrum, wenn das Angebot stimmt“

Fragt man Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband, sind das Bemühungen, die sich auszahlen. „Auch Leipziger fahren in ein Mittelzentrum, wenn das Angebot stimmt, es etwa eine attraktive Boutique, regionale Spezialitäten oder interessante touristische Angebote gibt.“ Wie viel Kaufkraft am Ende vor Ort gebunden wird, hänge auch von der Attraktivität der Innenstädte ab: „Man muss schauen, dass der Einzelhandel konzentriert ist, leere Flächen schnell wieder belegt werden. Dass es spannend bleibt, in den Stadtkern zu kommen, weshalb auch das Zusammenspiel mit Gastronomie, Kultur und Dienstleistern und die Lebensqualität insgesamt für die Kunden stimmig sein sollten.“

In den kleineren Städten haben sie das offenkundig erkannt. Markranstädt etwa hat sich ein Einzelhandelsentwicklungskonzept gegeben, „um unsere Innenstadt vor einem weiteren Erodieren zu schützen“, betont Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). Dadurch habe Aldi etwa im Zentrum ausbauen können und stelle nun eine Magnetfunktion für kleinere, inhabergeführte Läden dar.

Einen solchen Magneten gibt es in Taucha wiederum nicht: Nach Angaben des Rathauses ist die Einzelhandelsstruktur im dortigen Zentrum eher kleinteilig, die Hälfte der Betriebe kommt mit weniger als 50 Quadratmeter Verkaufsfläche daher. Für die Zukunft hat sich auch Taucha ein Konzept für eine „integrierte Stadtentwicklung“ gegeben. Mit der Neugestaltung des Schlossareals zum Beispiel bleibt ein wichtiger Anlaufpunkt in der Parthestadt bestehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sieht die Zukunft der kleineren Innenstädte aus?

Keine Illusionen machen sich Fachleute, wenn es um die Zukunft der Grund- und Mittelzentren geht. Es sei wichtig, sagt Stadtentwicklungsexperte Eddy Donat, auch andere Nutzungen in den Kleinstädten in den Blick zu nehmen. „Man muss sich bewusst werden, dass es nicht mehr die Einkaufsinnenstadt allein ist, sondern dass die anderen Dinge genau so wertvoll sind und sich ergänzen“, schildert er. Und meint damit unter anderem gastronomische Angebote und Verwaltungsdienstleistungen.

„In den Rathäusern hat man das erkannt“, sagt Eddy Donat. Nun müssten auch die Eigentümer dieses Bewusstsein entwickeln. Er prognostiziert: „Das wird bestimmt noch eine ganze Zeit dauern.“ Zeit, in der noch einiges an Kaufkraft nach Leipzig abfließen wird. Aber, da sind sich die Experten einig: Am Ende profitiert auch die ganze Region.