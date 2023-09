﻿„Ständiger Kampf um Fläche“ – Leipziger Autohaus Müller verlässt Reudnitz

Leipzig. Das neue Refugium von Elke Müller (55) ist hell, großzügig, hat modernsten technischen Standard – und vor allem hat es genügend Park- und Abstellplätze. Stolz führt die Chefin vom Leipziger Autohaus Müller, die mit ihrem Bruder Frank (56) gemeinsam die Geschäfte führt, durch das frisch in Betrieb genommene Verkaufs- und Werkstatt-Areal in der Schongauer Straße, gegenüber vom Paunsdorf Center.

Vor gut einer Woche ist das Skoda-Autohaus aus der Reudnitzer Bernhardstraße in den Außenbezirk gezogen. Von 5000 auf 12.000 Quadratmeter Fläche: Leipzigs letztes großes Autohaus in der Stadt, das nur zwei Kilometer vom Zentrum lag, wechselt damit wie schon so viele andere an die Peripherie.

„Wehmut ist natürlich dabei“

In den vergangenen Jahren war es in Reudnitz zunehmend enger für den prosperierenden Autohändler geworden. Immer weniger Parkplätze im Umfeld des Autohauses standen zur Verfügung, die sich mit den Anwohnern geteilt werden mussten. Ein Konflikt, schwer aufzulösen mitten in einem der dynamischsten Stadtbezirke von Leipzig, wo auch Fahrradabstellplätze zunehmend gefragt sind. „Es war ein ständiger Kampf um die Fläche“, blickt die Chefin zurück auf die Reudnitzer Zeiten und nennt damit den Hauptgrund für den Umzug. „Wir brachen quasi aus allen Fugen.“

Deshalb habe an dieser „unternehmerischen Entscheidung“ kein Weg vorbeigeführt. Aber klar, Wehmut sei natürlich dabei, wenn man einen Standort mit fast 60-jähriger Firmentradition den Rücken kehre, so die gelernte Autosattlerin. „Es fällt schwer, etwas zu verlassen, das unsere Eltern aufgebaut haben.“

Erfolg stieß räumlich an Grenzen

Im April 1964 hatte ihr Vater Rolf eine Werkstatt für Wartburg und Trabant eröffnet – legendär zu DDR-Zeiten und erfolgreich auch nach der Wende. 1990 war der Start als BMW-Autohaus, der Umzug mit der Premium-Marke nach Paunsdorf erfolgte bereits 1994. Im gleichen Jahr wechselte die Skoda-Filiale (bis dato Skoda Jacob) von der Breiten Straße in die Bernhardstraße und entwickelte sich zu einem der führenden Skoda-Vertriebspartner in Sachsen. Doch der Erfolg stieß räumlich zunehmend an seine Grenzen.

Neustart in Paunsdorf schon 2019 festgelegt

2019 wurde in Paunsdorf das Grundstück neben dem BMW-Autohaus gekauft. Ziel der Familie: Bau eines Mobilitätszentrums mit Verkauf, Werkstatt, Räder-Aufbereitung, Reifenlager und Karosserie-Halle. Vater Rolf, der im Oktober 2020 verstarb, hatte die Entscheidung mit seinen Kindern noch gemeinsam getroffen. Seine Tochter zitiert einen seiner Leitsprüche: „Wenn man vorwärtskommen will, dann muss Altes weichen.“ Also: Neustart in Paunsdorf statt Tradition in Reudnitz.

Zehn total zerstörte Autos: Nach dem Brandanschlag auf das Skoda-Autohaus in Reudnitz (Bernhardstraße) in der Nacht zum 23. März 2023. © Quelle: Christian Modla

Als Ende März dieses Jahres das Autohaus dann unfreiwillig in die Schlagzeilen geriet, weil mutmaßliche Linksextremisten einen Brandanschlag in der Bernhardstraße verübt hatten, stand der Umzugstermin quasi schon fest. Natürlich seien der Anschlag und die Folgen nicht schön gewesen, so Elke Müller. Die Firmenstrategie, Reudnitz zu verlassen, habe das aber nicht mehr beeinflusst.

Großbrand bei Autohaus Müller in Leipzig: Polizei sucht Täter per Hubschrauber © Quelle: Reik Anton

Sie wolle niemanden verurteilen, zumal bis heute die Täter nicht gefunden wurden, aber diese Leute wüssten eben nicht, wie viel Arbeit in einem Autohaus stecke. Die wirtschaftlichen Nachwehen durch Hochstufung in der Versicherung seien jedenfalls spürbar, so die Chefin. Von den 16 angezündeten Autos mussten zehn mit Totalschaden abgeschrieben werden, sechs wurden repariert.

Flaggschiff für mittelständischen Autohändler

In puncto Sicherheit sieht Elke Müller keinen Unterschied zwischen dem citynahen Reudnitz und dem peripheren Paunsdorf. Einen hundertprozentigen Schutz gebe es ohnehin nicht, sagt sie. Wichtiger an ihrem neuen Domizil seien stattdessen die besseren Parkmöglichkeiten für Kunden.

Zusammen mit der benachbarten BMW-Filiale entstand damit das Flaggschiff für den mittelständischen Autohändler, der in Leipzig, Eilenburg, Wurzen und Wittenberg 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. „Wir werden auch in den klassischen Kfz-Berufen immer weiblicher“, freut sich die Chefin, die in ihrer DDR-Lehrlingszeit als Autosattlerin noch das einzige junge Mädchen in der Klasse war.

Die verlassene Skoda-Filiale in Reudnitz soll als Gewerbefläche weitervermietet werden. © Quelle: André Kempner

Areal in Reudnitz wird gewerblich vermietet

Das Areal in Reudnitz bleibt trotz des Skoda-Auszugs in Familienbesitz. „Wir wollen es gewerblich vermieten“, sagt die Chefin. Erste Gespräche würden geführt, Interessenten seien willkommen. Und auch personell bleibt es familiär. Beide Söhne der Chefin und die beiden Söhne ihres geschäftsführenden Bruders arbeiten bereits im Autohaus mit oder wollen nach dem Studium in Paunsdorf einsteigen. Gründer Rolf, der die Auto-Liebe seiner Enkel mit seiner Oldtimer-Sammlung geweckt hatte, würde das gefallen.

