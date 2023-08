Unabhängigkeitstag der Ukraine: Unterstützer demonstrieren in der Leipziger Innenstadt

Leipzig. Auf den Tag genau eineinhalb Jahre dauert der russische Angriffskrieg mittlerweile an. An diesem Donnerstag jährt sich zudem der Unabhängigkeitstag der Ukraine, an dem die Initiative „Freundeskreis der Ukraine in Leipzig“ auch in diesem Jahr wieder eine Kundgebung und Demonstration durch die Messestadt aufruft. Auftakt ist um 17 Uhr auf dem Leipziger Markt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter dem Motto „Ungebrochen, unabhängig! Für eine freie Ukraine“ wollen die Protestierenden über die Grimmaische Straße, den Augustusplatz und auf dem Innenstadtring Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz, Martin-Luther-Ring, Dittrichring zum Thomaskirchhof, zur Thomasgasse und wieder zurück zum Marktplatz ziehen.

3000 Demonstrierende beim Unabhängigkeitstag 2022

Schon im vergangenen Jahr gab es in Leipzig am 24. August eine ähnliche Demonstration. Damals trafen sich 3000 Menschen auf dem Augustusplatz, um den Unabhängigkeitstag zu feiern und gegen den russischen Angriffskrieg zu demonstrieren. An jenem Tag sind Spendengelder in der Höhe von 2270 Euro gesammelt worden, mit der militärische Schutzausrüstung für die ukrainischen Streitkräfte erworben wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Organisiert wurde die Demo auch damals vom Verein „Freundeskreis der Ukraine in Leipzig“. Bei der Gruppe handelt es sich nach eigenen Angaben um eine Initiative junger Menschen aus Deutschland und der Ukraine, die Veranstaltungen und Kundgebungen in Leipzig organisieren sowie Spenden sammeln. Unterstützt werden sie von der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde.

LVZ